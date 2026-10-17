Εκτός έδρας και στο Ηράκλειο συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους οι Έφηβοι του ΑΟΚ Ιεράπετρα για την Α’ κατηγορία μπάσκετ, αντιμετωπίζοντας την Κυριακή στις 12.00 στο Λίντο τον Ανδρογέα. Αναμένεται μια δυνατή αναμέτρηση, στην οποία οι «κυανέρυρθροι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στις νίκες και να μείνουν στην κορυφή. Στο Ρέθυμνο θα ταξιδέψει ο Άγιος Νικόλαος Europlan και την αναμέτρηση με την Ακαδημία BC στις 14.00, σε μια ακόμη απαιτητική αποστολή, που θα προσφέρει σημαντικές εμπειρίες στους «κυανόλευκους», θέλοντας μια καλή εμφάνιση που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν την πρώτη νίκη.

Για την Β’ κατηγορία το ρεπό της κάνει η ομάδα του ΑΟΚ Ιεράπετρα.

– Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στην Α΄ Εφήβων:

Σάββατο

20:00 Κλαδισός: ΑΟΚ Χανιά –Ηρόδοτος

Κυριακή

12:00 Λίντο: Ανδρογέας– ΑΟΚ Ιεράπετρα

13:30 Ρέθυμνο: Ρέθυμνο BC – Εργοτέλης

14:00 Χανιά: Κύδων – Ηράκλειο

14:00 Περιβόλια Ρεθύμνου: Ακαδημία BC – Άγιος Νικόλαος Europlan

– Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στην Β΄ Εφήβων:

Β΄ Όμιλος

Κυριακή

12:00 Αρχάνες: Κρήτες– Δειλινό

17:00 Χερσόνησος: Πεδιάδα– Άσκηση

Ρεπό: ΑΟΚ Ιεράπετρα 2

Α΄ Όμιλος

Κυριακή

12:00 Χανιά: Κύδων 2 – ΟΑ Χανίων

16:00 Ακρωτήρι: ΑΟ Ακρωτηρίου – ΑΟΚ Χανιά 2

19:00 Αλικαρνασσός: Ηρόδοτος 2 – ΑΓΟΡ 2

– Με εντός και εκτός έδρας υποχρεώσεις συνεχίζουν οι ομάδες Παίδων στη Β’ κατηγορία του ΑΟΚ Ιεράπετρα στον Β’ όμιλο, αντιμετωπίζοντας στην 2η αγωνιστική την ΟΑΣΗ στο «Μάρκος Φωνιαδάκης» το Σάββατο στις 14.00 ο ΑΟΚΙ 1 στην πρώτη του επίσημη υποχρέωση θέλοντας καλή εμφάνιση και νίκη, ενώ στο κλειστό της Χερσονήσου στις 17.00 ο ΑΟΚΙ 2 θα παίξει με την Πεδιάδα σε μια ακόμη ευκαιρία για αγωνιστικές εμπειρίες των μικρών αθλητών.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στην Β΄ κατηγορία Παίδων:

Β΄ Όμιλος

Σάββατο

14:00 Ιεράπετρα: ΑΟΚ Ιεράπετρα 1 –ΟΑΣΗ

17:00 Χερσόνησος: Πεδιάδα– ΑΟΚ Ιεράπετρα 2

Άγιος Νικόλαος Europlan – Σητειακός ΑΟ 20-0α.α.

Α΄ Όμιλος

Σάββατο

12:00 Κλαδισός: Χανιά BC – ΑΟ Ακρωτηρίου

14:00 Χανιά: Κύδων 2 – Ρέθυμνο BC 2

14:00 Κλαδισός: ΟΑΧ 2 –Πλατανιάς

14:00 Κλειστό Περιβολίων Ρεθύμνου: Ακαδημία Ρεθ. 2 – ΑΟΚ Χανιά 2

Γ΄ Όμιλος

Σάββατο

9:00 Λίντο: Εργοτέλης 2 – ΟΦΗ 2

14:00 Μοίρες: Μεσσαρά – Ηρόδοτος 2

15:00 Αλικαρνασσός: Ηρόδοτος 1 – Ανδρογέας 2

– Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στην Α΄ Παίδων:

Σάββατο

11:00 Λίντο: Ανδρογέας– Ακαδημία BC

14:00 Αρκαλοχώρι: Αναγέννηση –Κύδων

16:00 Αρχάνες: ΟΦΗ– Εργοτέλης

16:00 Χανιά: ΟΑ Χανίων – ΑΟΚ Χανιά

16:00 Κλειστό Περιβολίων: Ρέθυμνο BC – Ηράκλειο

Γυναικών

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Σάββατο

13:00 Λίντο: Ανδρογέας– ΟΦΗ

15:00 Λίντο: Ηράκλειο– Ιδομενέας

17:00 Αλικαρνασσός: Ηρόδοτος –Αρκάδι

Κορασίδων

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Κυριακή

11:30 Ρέθυμνο: Αρκάδι –Πλατανιάς

14:00 Λίντο: Ανδρογέας– Ιδομενέας