Στο 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Δήμου Σητείας, που πραγματοποιείται στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου 2026, στο Sitia Beach City Resort & Spa, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης.

Το συνέδριο έχει ως στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων, των δυνατοτήτων και των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής, μέσα από θεματικές συζητήσεις, παρεμβάσεις και ανταλλαγή απόψεων.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας συμμετείχε σε συζήτηση με τους Δημάρχους, Σητείας Γεώργιο Ζερβάκη, Χάλκης Ευάγγελο Φραγκάκη και Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη, όπου τέθηκαν ζητήματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.