Από το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους εργαζόμενους στην εταιρεία Hertz για τη χορηγία στους Φίλους 230 ευρώ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, στη μνήμη του Γεωργίου Σκυφάκου.

Επίσης την Άννα Βούλγαρη για τη χορηγία 50 ευρώ, για το Νοσοκομείο.

Οι προσφορές τους θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο με τη συνεργασία των κλινικών του Νοσοκομείου και της Διοίκησης και θα καλύψουν ανάγκες που θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες.

Σημαντικό για όλους μας οι προσφορές, που καταδεικνύουν την αλληλεγγύη, την αγάπη και τη στήριξη της κοινωνίας στο νοσοκομείο μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων.