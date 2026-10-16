Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου, τη φοίτηση και τη σχολική ζωή των μαθητών.

Στη συνέχεια, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς για την πρόοδο και τη γενικότερη παρουσία των παιδιών τους στο σχολείο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ενισχύοντας την επικοινωνία και τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας.

Από το Γενικό Λύκειο Νεάπολης Λασιθίου