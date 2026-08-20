Μελωδίες, παράδοση και σύγχρονος αυτοσχεδιασμός συναντήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην πλατεία Βραχασίου, σε μια όμορφη βραδιά του 2ου Φεστιβάλ Κρηνών.

Η διακεκριμένη σολίστ της λύρας Κέλυ Θωμά, μαζί με τον Άρη Κορνελάκη και την Ελεάννα Παπανικολοπούλου, παρουσίασαν τη μουσική παράσταση «Πιάσε την άκρη της κλωστής», ταξιδεύοντας το κοινό μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις, τραγούδια και μελωδίες εμπνευσμένες από τις μουσικές παραδόσεις του κόσμου.