Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση και τη δημιουργία νέων αναρριχητικών πεδίων στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη και εκπροσώπων του Αθλητικού Ορειβατικού Συλλόγου Α.Ο.Σ. Τάλως.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του συλλόγου, Δημήτρης Κουλουγουσίδης και ο πιστοποιημένος εκπαιδευτής αναρρίχησης, Κωνσταντίνος Γραφανάκης οι οποίοι επισήμαναν ότι ο αναρριχητικός τουρισμός στην Κρήτη παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, προσελκύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκαν οι βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας, που αφορούν την αναβάθμιση των υφιστάμενων αναρριχητικών πεδίων, τη δημιουργία νέων, ασφαλών και οργανωμένων διαδρομών, καθώς και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου του Λασιθίου με σεβασμό στο περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της πιστοποίησης, της ασφάλειας των υποδομών και της ορθής προβολής των αναρριχητικών πεδίων.

Η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και συλλόγους, στηρίζει δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και την καθιέρωση της Κρήτης ως προορισμού εναλλακτικού και αθλητικού τουρισμού.