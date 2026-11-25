Στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραπέμπεται το ζήτημα της χωροθέτησης της νέας θέσης της κεντρικής πιάτσας των ταξί στον Άγιο Νικόλαο. Οι επαγγελματίες ταξί υποχρεώνονται σε «μετακόμιση» λόγω των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουν αποφασιστεί με την αντίστοιχη κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία συνοδεύει την εγκριθείσα μελέτη ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Ελ. Βενιζέλου. Η αλλαγή κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο της μόνιμης πεζοδρόμησης των ημικυκλικών τμημάτων της Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου και της αρχής της οδού Αρκαδίου. Εκεί βρισκόταν παραδοσιακά η αφετηρία, όπου πριν μερικούς μήνες είχαν στήσει και το κουβούκλιο με το παγκάκι, για το οποίο είχε γίνει μεγάλη δημόσια συζήτηση…

Ο σχεδιασμός του Δήμου

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, η λειτουργία των ταξί προσαρμόζεται στα εξής νέα δεδομένα της πόλης: Απομακρύνονται από την οδό Αρκαδίου και από την πλατεία, όπου είχαν οριοθετηθεί δύο θέσεις στάσης ταξί, αφού με την ανάπλαση οι χώροι αυτοί αποδίδονται αποκλειστικά στους πεζούς. Σύμφωνα με την απόφαση που έχει κατ’ αρχήν λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο, προβλέπεται η μεταφορά της πιάτσας περιμετρικά του κέντρου και συγκεκριμένα απέναντι από την είσοδο της Μαρίνας Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς τη Σοφ. Βενιζέλου, με στόχο την εξυπηρέτηση επιβίβασης και αποβίβασης, χωρίς παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Στην συνεδρίαση αναμένεται να ληφθεί η τελική, άμεσα υλοποιήσιμη απόφαση για το θέμα αυτό. Μετά την οριστικοποίηση του σημείου και του αριθμού των θέσεων για την Α’ φάση, η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης προγραμματίζεται να ξεκινήσει την αμέσως επόμενη ημέρα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Η παρέμβαση

του Σωματείου Ταξί

Την έντονη ανησυχία του για την προτεινόμενη μεταφορά της πιάτσας απέναντι από την είσοδο της μαρίνας εξέφρασε με χθεσινή ανακοίνωσή του το σωματείο ταξί Αγίου Νικολάου.

Με υπόμνημα, που κατέθεσε προς τη Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Τεχνική Υπηρεσία και την Τροχαία, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., Εμμανουήλ Ζαμπιαδάκη, ο κλάδος επισημαίνει ότι η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου έγινε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Συγκεκριμένα, το σωματείο επισημαίνει τους λόγους για τους οποίους διαφωνεί με τη θέση που επέλεξε ο Δήμος να τους μεταφέρει. Αναφέρει ότι η πιάτσα στο σημείο εκείνο:

– Θα προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, γιατί το συγκεκριμένο σημείο επιβαρύνεται ήδη σημαντικά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων στο πάρκινγκ της μαρίνας.

– Θα προκαλεί εμπόδια από καταστήματα εστίασης, καθώς η ύπαρξη τραπεζοκαθισμάτων ακριβώς μπροστά από το προτεινόμενο σημείο δυσχεραίνει την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών με αποσκευές, ενώ δημιουργεί όχληση στις γειτονικές επιχειρήσεις.

– Θα δυσκολεύει την πρόσβαση για τους πολίτες, γιατί η πλήρης απομάκρυνση από την κεντρική πλατεία, θα ταλαιπωρεί ηλικιωμένους, ΑμεΑ, κατοίκους και επισκέπτες.

Εναλλακτικές

Αντιπροτείνουν λοιπόν δύο εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου να δοθεί, κατά τη γνώμη τους, μια λειτουργική λύση δυναμικότητας περίπου 8 θέσεων.

– Η μία θέση προτείνεται απέναντι από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας, είναι πλησίον της κεντρικής πλατείας και με τις οδούς Σοφοκλή Βενιζέλου και Ρούσσου Κούνδουρου να παραμένουν ανοιχτές, το σημείο εξασφαλίζει απρόσκοπτη ροή οχημάτων, άμεση πρόσβαση στο κέντρο και μηδενική όχληση στα καταστήματα εστίασης.

– Η άλλη πρόταση είναι να διατηρηθεί η πιάτσα ταξί στην οδό Αρκαδίου και να προβλεφθεί έξοδος των ταξί αριστερά από την πλατεία, προς την οδό Νικολάου Πλαστήρα, η οποία παραμένει ανοιχτή στην κυκλοφορία.

Μάλιστα το σωματείο των επαγγελματιών ταξί καλεί τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσουν θετικά τις προτάσεις αυτές και να προχωρήσουν άμεσα σε επιτόπια αυτοψία, παρουσία της Τροχαίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας, πριν από τη λήψη των οριστικών αποφάσεων.

Η θέση του Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης όταν τον ρωτήσαμε σχετικά, τόνισε ότι το θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι, όμως, θεωρεί, δύσκολο να αλλάξει η διευθέτηση που έχει αποφασιστεί, αφού πρόκειται για πρόβλεψη της κυκλοφοριακής μελέτης η οποία έχει ψηφιστεί. Ειδικά η έξοδος προς την Ν. Πλαστήρα αποκλείεται γιατί καταργεί τμήμα της πεζοδρόμησης. Αλλά και η έξοδος ταξί αριστερά και μετά δεξιά στη Ν. Πλαστήρα, κυκλοφοριακά θα είναι επικίνδυνη, διότι η οδός Νικ. Πλαστήρα παρουσιάζει πολύ μεγάλη κυκλοφορία.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ