Ενδιαφέρουσες εξελίξεις για τη μεγάλη τουριστική επένδυση στην Πλάκα της Ελούντας από την εταιρεία PHAEA A.E.

Το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε το «πράσινο φως» στην τροποποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη για τη δημιουργία ενός «Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος». Περιλαμβάνει τη ριζική ανακαίνιση και μετατροπή των υφιστάμενων ξενοδοχείων (BluePalace και Argo) σε ένα ενιαίο πολυτελές κατάλυμα (resort). Το νέο συγκρότημα θα λειτουργήσει υπό το διεθνές όνομα (brand) Rosewood Hotels & Resorts και αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το 2026.

Η έγκριση δόθηκε με συγκεκριμένους όρους για την προστασία του τοπίου και της αρχαιολογικής κληρονομιάς (π.χ. χρήση λεπτών διατομών στις πέργκολες, διατήρηση παλαιών καλντεριμιών και παρακολούθηση των εργασιών από την Αρχαιολογία). Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, εντάσσοντας την Ελούντα στο δίκτυο μιας από τις πιο πολυτελείς αλυσίδες ξενοδοχείων παγκοσμίως.

ΛΕΩΝ.Κ.