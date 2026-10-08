Προβολή την Τρίτη 13 Οκτώβρη στις 21:30 από τη Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ε.Α.Ν https://kileagn.com/ Περισσότερα:

Πριν από το Memento, το Inception και το Oppenheimer, ο Κρίστοφερ Νόλαν συστήθηκε στο κοινό με μια ασπρόμαυρη, χαμηλού προϋπολογισμού ταινία που ήδη φανέρωνε το ιδιαίτερο κινηματογραφικό του ύφος.

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 21:30, η Κινηματογραφική Λέσχη προβάλλει την «Παρακολούθηση» (Following), την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ένας νεαρός συγγραφέας, αναζητώντας έμπνευση για το βιβλίο του, αρχίζει να ακολουθεί αγνώστους στους δρόμους και να παρατηρεί κρυφά τις ζωές τους. Έχει θέσει αυστηρούς κανόνες στον εαυτό του — μέχρι τη στιγμή που γνωρίζει έναν διαρρήκτη και παρασύρεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, όπου οι κανόνες αρχίζουν να καταρρέουν ένας προς έναν.

Ένα σκοτεινό, αγωνιώδες νεο-noir θρίλερ, γεμάτο ανατροπές, που ήδη από το 1998 προμήνυε την αφηγηματική δεξιοτεχνία του δημιουργού του.

Σκηνοθεσία: Christopher Nolan Διάρκεια: 70΄ Κατάλληλο για άνω των 15 ετών

Με τους: Jeremy Theobald, Alex Haw, Lucy Russell, John Nolan