Ο Ρέοντορ Φέλγκεν, ένας λαμπρός αλλά εκκεντρικός εφευρέτης, και οι δύο απίθανοι φίλοι του -ο Σόλαν, μια τολμηρή καρακάξα, και ο Λούντβιγκ, ένας δειλός σκαντζόχοιρος- προσπαθούν να εξιλεωθούν συμμετέχοντας στο θρυλικό ράλι «Παρίσι προς τις Πυραμίδες». Εξοπλισμένοι με το εξαιρετικό αγωνιστικό τους αυτοκίνητο, το Il Tempo Gigante, η τριάδα ξεκινά ένα ταξίδι υψηλών διακυβευμάτων μέσα από το πολύβουο Παρίσι, τις επικίνδυνες ιταλικές Άλπεις και την καυτή αιγυπτιακή έρημο. Με το σπίτι, τη φιλία και τη ζωή τους σε κίνδυνο, πρέπει να αποδείξουν ότι η εφευρετικότητα και η αποφασιστικότητα μπορούν να νικήσουν κάθε πρόκληση.