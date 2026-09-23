Θετική ως προς το αποτέλεσμα είναι η αποτίμηση του έργου που εκτελεί ο εργολάβος, ο οποίος έχει αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ολόκληρη την παραλιακή- τουριστική ζώνη του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Ο Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου Γιώργος Μπελούκας δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι τις τρεις εβδομάδες που ο εργολάβος έχει αναλάβει με δικό του προσωπικό και απορριμματοφόρα το έργο, από το Βρουχά ως το Ίστρον μαζί με Σίσι και Μίλατο, η διαφορά ως προς το αποτέλεσμα είναι καταγεγραμμένο από την Υπηρεσία και εμφανές στον κόσμο, δικαιώνοντας τη δημοτική αρχή για την επιλογή αυτή. Ο εργολάβος εκτελεί το συγκεκριμένο έργο στο σύνολο της συγκεκριμένης ζώνης συμπεριλαμβανομένης και της πόλεως του Αγίου Νικολάου, εκτός από τη ζώνη με τους στενούς δρόμους όπου μπαίνουν τα μικρότερα και πιο ευέλικτα απορριμματοφόρα του Δήμου και κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Το έργο της αποκομιδής εκτελείται επί επτά ημέρες την εβδομάδα, με κάλυψη της ημέρας του ρεπό των συνεργείων του εργολάβου, τη Δευτέρα, από την Υπηρεσία Καθαριότητας και αντίστοιχα, κάλυψη του ρεπό της Τετάρτης και Πέμπτης της Υπηρεσίας Καθαριότητας από το συνεργείο του εργολάβου.

Ο εργολάβος χρησιμοποιεί δύο μεγάλα απορριμματοφόρα των 22 κ.μ., που δεν διαθέτει ο Δήμος και τρία απορριμματοφόρα 16 κ.μ. συλλέγοντας τα απορρίμματα και από τους υπόγειους κάδους. Επίσης χρησιμοποιεί ένα φορτηγό όχημα για τη συλλογή και μεταφορά των ογκωδών απορριμμάτων, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού με τους δημότες.

Ο διαγωνισμός

Η σύμβαση με τον ιδιώτη εργολάβο λήγει στις 4 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια θα έχει οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος, για ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο της αποκομιδής για ένα χρόνο, ώστε ο Δήμος να ξεκινήσει εγκαίρως από νωρίς την άνοιξη του 2027, όταν αρχίζει και η τουριστική σεζόν, το έργο της αποκομιδής.

Δύο προσφορές έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού, ο οποίος είχε αρχικά αποβεί άγονος και ο Δήμος υποχρεώθηκε να επαναπροκηρύξει αυξάνοντας τον προϋπολογισμό στα 2,4 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Η ανάθεση θα είναι για ένα έτος με προαίρεση επέκτασης της διάρκειας για ένα ακόμη έτος, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ανακυκλώσιμα

Αναφερόμενος στην αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, είπε ότι γίνεται και πάλι με μέσα που διαθέτει ο Δήμος και συγκεντρώνονται στον κλωβό που υπάρχει στον ΧΥΤΑ, απ’ όπου θα παραλαμβάνονται με ρυμουλκούμενο όχημα από τον ιδιώτη εργολάβο στον οποίο ανατίθεται το συγκεκριμένο έργο.

Το πρόβλημα της μη συμμόρφωσης των δημοτών για διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων από συμβατικά απορρίμματα, τα οποία αδιακρίτως απορρίπτουν στους μπλε κάδους, παραμένει σοβαρό γιατί αυξάνει τις ποσότητες του υπολείμματος που επιστρέφει και πάλι στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου, αφού απορριφθεί από το ΚΔΑΥ Ηρακλείου, μεγεθύνοντας το λειτουργικό κόστος της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Τα πληρώματα των απορριμματοφόρων που κάνουν αποκομιδή από τους μπλε κάδους που προηγούνται των συμβατικών προσπαθούν να ξεχωρίσουν όσα περισσότερα μπορούν, αλλά αυτό δεν αποτελεί λύση, εξήγησε ο κ. Μπελούκας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την χωρητικότητα του ΧΥΤΑ, ο αντιδήμαρχος είπε ότι είναι σε εξέλιξη η μελέτη για την επέκταση του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου. Η πρόταση θα πρέπει να κατατεθεί από τον ΕΣΔΑΚ, για ένταξη και χρηματοδότηση, στο ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ