Από τον ΑΚΤΟΑ ανακοινώνεται ότι εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων στην περιοχή του έργου θα ισχύσει παράταση της ολικής διακοπής κυκλοφορίας του υφιστάμενου ΒΟΑΚ έως και τις 28/09/2026 και ώρα 17.00μ.μ.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα συνεργεία μας θα εργάζονται σε 24ωρη βάση για την ταχύτερη περάτωση των εργασιών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Η κυκλοφορία των Ι.Χ. αυτοκινήτων, λεωφορείων και γενικά οχημάτων κάτω των 12 τόνων θα εκτελείται κανονικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) για το ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, και μέσω ΠΕΟ – Λακωνίων – Κόμβου Κριτσάς για το ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο.

Τα οχήματα άνω των 12 τόνων θα εξυπηρετούνται εκτάκτως μέσω της περιφερειακής οδού Ηρακλείου – Αρκαλοχωρίου – Βιάννου – Ιεράπετρας – Παχιάς Άμμου – Αγίου Νικολάου. Σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη πληροφοριακή και ρυθμιστική σήμανση.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και τη συνεργασία σας στο δύσκολο έργο μας.