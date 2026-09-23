Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Τουρισμού Αντώνη Μαυρή θα εορταστεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 στην πλατεία Ίστρον Καλού Χωριού και η προσπάθεια για να επιτύχει αυτή η όμορφη γιορτή είναι συλλογική.

Ως Πρόεδρος της Κοινότητας Καλού Χωριού, μαζί με την Οργανωτική & Συντονιστική Ομάδα, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά όσους ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας και στηρίζουν έμπρακτα τη διοργάνωση.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα ξενοδοχεία: DAIOS COVE . Istron Bay Hotel , Elpida Village για την άμεση ανταπόκριση και την πολύτιμη ενίσχυσή τους με φαγητό για τη γιορτή μας όπως και στον Ιωάννη Μανιακή – Ταβέρνα «Κύμα», την Ακαδημία Χορού ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ για την έμπρακτη στήριξη και προσφορά τους.