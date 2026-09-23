Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Τουρισμού Αντώνη Μαυρή θα εορταστεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 στην πλατεία Ίστρον Καλού Χωριού και η προσπάθεια για να επιτύχει αυτή η όμορφη γιορτή είναι συλλογική.
Ως Πρόεδρος της Κοινότητας Καλού Χωριού, μαζί με την Οργανωτική & Συντονιστική Ομάδα, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά όσους ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας και στηρίζουν έμπρακτα τη διοργάνωση.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα ξενοδοχεία: DAIOS COVE . Istron Bay Hotel , Elpida Village για την άμεση ανταπόκριση και την πολύτιμη ενίσχυσή τους με φαγητό για τη γιορτή μας όπως και στον Ιωάννη Μανιακή – Ταβέρνα «Κύμα», την Ακαδημία Χορού ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ για την έμπρακτη στήριξη και προσφορά τους.
Και φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους θα προσφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης στις μέρες που απομένουν.
Προσφορά δεν είναι μόνο η οικονομική ή υλική βοήθεια.
Προσφορά είναι ο χρόνος, η προσωπική εργασία, ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, αλλά και η παρουσία μας. Η συμμετοχή όλων μας είναι αυτή που θα κάνει τη βραδιά ξεχωριστή.
Καλούμε λοιπόν όλους τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του Καλού Χωριού να στηρίξουν εθελοντικά αυτή την προσπάθεια και να γίνουμε όλοι μαζί μέρος της επιτυχίας της.
Ας αποδείξουμε για ακόμη μία φορά ότι όταν το Καλό Χωριό ενώνεται, μπορεί να δημιουργήσει όμορφα πράγματα.
Σας περιμένουμε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 18:30, στην πλατεία Καλού Χωριού (Ίστρον), με ζωντανή κρητική μουσική, χορό, παράδοση και πολλή διάθεση!
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλού Χωριού και η Οργανωτική & Συντονιστική Ομάδα