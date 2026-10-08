Η μουσική, η ποίηση και ο ουσιαστικός διάλογος για την ενεργό γήρανση βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου (8/10) στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων της πόλης τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.

Η γιορτή μετατράπηκε από την πρώτη στιγμή σε μια ζεστή οικογενειακή συνάντηση αναδεικνύοντας την πολύπλευρη προσφορά των μεγαλύτερων συνδημοτών μας φέρνοντας στο επίκεντρο τους ανθρώπους που με την πορεία και την προσφορά τους στηρίζουν διαχρονικά την τοπική μας κοινωνία

H κοινωνική λειτουργός της Δομής κ. Δήμητρα Ψύλλου εστίασε στην ομιλία της στη σημασία της ενεργού γήρανσης και στην ανεκτίμητη καθημερινή προσφορά των μελών του Κ.Α.Π.Η στο κοινωνικό σύνολο αναδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα δεν σταματά ποτέ.

Η Τρίτη Ηλικία ένα πολύτιμο κεφάλαιο για τον Δήμο Αγίου Νικολάου

Η Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας δεν είναι απλώς μια επέτειος στο ημερολόγιο, αλλά μια διαρκής υπενθύμιση του χρέους μας απέναντι στους γονείς και τους παππούδες μας ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης και πρόσθεσε :«οι μεγαλύτεροι συμπολίτες μας δεν είναι απόμαχοι της ζωής, αλλά η ζωντανή μνήμη, η σοφία και ο συνεκτικός ιστός της κοινωνίας μας. Είναι εκείνοι που κράτησαν και κρατούν τις οικογένειές μας όρθιες, προσφέροντας ανιδιοτελώς στις επόμενες γενιές.

Ως Δημοτική Αρχή, η φροντίδα για την τρίτη ηλικία δεν περιορίζεται σε μια ημέρα. Αποτελεί καθημερινή μας δέσμευση. Στόχος μας είναι ένας Δήμος φιλικός και ανθρώπινος, που προσφέρει ασφάλεια, κοινωνική προστασία και ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση σε κάθε ηλικιωμένο συνδημότη μας.

Φέτος, κάναμε μια σημαντική προσπάθεια να ενισχύσουμε το Κ.Α.Π.Η με περισσότερες δράσεις. Θέλουμε να δούμε την δομή αυτή να μεγαλώνει συνεχώς προσφέροντάς ακόμα περισσότερες δυνατότητες και επιλογές.

Είστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες όλων μας, η ζωντανή ιστορία του τόπου μας. Η σοφία και οι εμπειρίες σας αποτελούν έναν ανεκτίμητο θησαυρό για την τοπική μας κοινωνία. Για τον Δήμο Αγίου Νικολάου, η τρίτη ηλικία αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο, το οποίο βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της πολιτικής και των κοινωνικών μας δράσεων. Μαζί με την παιδεία, οι κοινωνικές μας υπηρεσίες και η φροντίδα του Κ.Α.Π.Η βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων ας. Για αυτό και σας ζητώ να μην διστάσετε στιγμή: αν χρειάζεστε κάτι παραπάνω, είμαστε πάντα εδώ, έτοιμοι να σας ακούσουμε και να το κάνουμε πράξη».

Επιθυμούμε να προσφέρουμε στο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κ. Γιώργος Ξένος με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους εργαζόμενους του Κ.Α.Π.Η την προϊσταμένη κ. Λέτα Τσάκωνα, το διοικητικό προσωπικό και τους βοηθούς του κέντρου που όπως ανέφερε βρίσκονται καθημερινά στην «πρώτη γραμμή» και χωρίς τη δική τους αφοσίωση και προσπάθεια δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή η σπουδαία δομή, πρόσθεσε.

Επίσης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου για την εμπιστοσύνη στην ανάθεση των νέων του καθηκόντων στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας – υπογραμμίζοντας – ότι επιθυμία της δημοτικής αρχής είναι να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα στο ευαίσθητο αυτό κομμάτι της κοινωνίας μας.

Ευχαριστώντας παράλληλα τους εργαζόμενους του Κέντρου, διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος είναι ανοικτός στις προτάσεις εργαζομένων και μελών με στόχο την ενίσχυση των παρεχόμενών υπηρεσιών.

Στην εκδήλωση του Κ.Α.Π.Η παρευρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας της Π.Ε Λασιθίου κ. Μιχάλης Κλώντζας ο οποίος ευχαρίστησε τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου αλλά και τους εργαζόμενους της κοινωνικής δομής για την φροντίδα που παρέχουν και τις δράσεις που αναλαμβάνουν για τους συμπολίτες της Τρίτης Ηλικίας.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε μουσικά με μια ξεχωριστή στιγμή καθώς ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης σιγοτραγούδησαν με τη χορωδία του Κέντρου.

Υπό την καθοδήγηση του κ. Γιώργου Φουλεδάκη οι γνώριμοι σκοποί «ανέσυραν μνήμες» στους παρευρισκόμενους, αποδεικνύοντας ότι η διάθεση για ζωή δεν έχει ηλικία.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης η προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου κ. Λέτα Τσάκωνα ενημέρωσε τα μέλη του Κέντρου για τις ερχόμενες εκδηλώσεις , ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, κ. Νίκος Καμινογιαννάκης.