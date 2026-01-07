Σε μια κρίσιμη καμπή για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος βρίσκεται η Κρήτη. Οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί μας όχι μόνο δεν παρουσιάζουν τάσεις αποκλιμάκωσης, αλλά αντιθέτως, οι προβλέψεις για το νέο έτος είναι άκρως ανησυχητικές, θέτοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση προ των ευθυνών της, αλλά και απαιτώντας άμεσες λύσεις από την κεντρική πολιτεία.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, με δηλώσεις του που αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα στο πεδίο, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Περιφέρεια και κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια υπουργεία, εκτιμάται ότι ο αριθμός των μεταναστών που θα φτάσουν στις ακτές της Κρήτης μέσα στο επόμενο έτος θα ξεπεράσει τις 20.000. Πρόκειται για ένα νούμερο «μαμούθ» για τα δεδομένα του νησιού, το οποίο αν δεν διαχειριστεί με σχέδιο και υποδομές, απειλεί να δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στις τοπικές κοινωνίες και στις λιμενικές αρχές.

Το «αγκάθι» των χώρων φιλοξενίας

Το μείζον ζήτημα που αναδεικνύεται από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη είναι η έλλειψη κατάλληλων χώρων για την προσωρινή φιλοξενία των ανθρώπων αυτών, μέχρι τη μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η γεωγραφία των υποδομών στην Κρήτη παρουσιάζει αυτή τη στιγμή μια εικόνα «δύο ταχυτήτων».

Από τη μια πλευρά, στα Χανιά φαίνεται να έχει δοθεί μια βιώσιμη λύση με την ανεύρεση χώρου στην περιοχή της Αγιάς, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις για βραχυχρόνια παραμονή. Αντίστοιχα στο Ρέθυμνο, οι ανάγκες καλύπτονται περιστασιακά μέσω του χώρου της «κυτρένωσης», προσφέροντας μια λύση ανάγκης όταν προκύπτουν αφίξεις στα νότια παράλια του νομού.

Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στο Ηράκλειο. Στη μητροπολιτική ενότητα του νησιού, η εύρεση κατάλληλου χώρου παραμένει άλυτος γρίφος. Ο κ. Αρναουτάκης βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις τόσο με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Αλέξη Καλοκαιρινό, όσο και με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης, κ. Γιώργο Μαρινάκη, προκειμένου να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά και χωροταξικά εμπόδια. Η έλλειψη αυτής της υποδομής στο Ηράκλειο δημιουργεί σοβαρό επιχειρησιακό κενό, καθώς συχνά οι μετανάστες στοιβάζονται σε ακατάλληλους χώρους στο λιμάνι ή σε αστυνομικά τμήματα, εικόνες που δεν τιμούν τον πολιτισμό μας και δυσχεραίνουν το έργο των αρχών.

Η πρόταση για ναύλωση πλοίου

Μπροστά στο φάσμα της συσσώρευσης χιλιάδων ανθρώπων στο νησί, ο Σταύρος Αρναουτάκης έθεσε στο τραπέζι μια ρεαλιστική και άμεση πρόταση προς το αρμόδιο Υπουργείο: Τη ναύλωση ειδικού πλοίου που θα αναλαμβάνει την άμεση μεταφορά των μεταναστών προς την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η λογική της πρότασης είναι σαφής: Η Κρήτη δεν πρέπει και δεν μπορεί να μετατραπεί σε χώρο μακροχρόνιου εγκλωβισμού. Η διαδικασία πρέπει να είναι ταχύτατη, ώστε να μην υπάρχει χρονικό περιθώριο συσσώρευσης πληθυσμού που οι τοπικές υποδομές αδυνατούν να υποστηρίξουν.

Ένας σταθμός χωρίς αίθουσα αναμονής

Χρησιμοποιώντας μια εξαιρετικά εύστοχη παρομοίωση, ο Περιφερειάρχης περιέγραψε την κατάσταση ως εξής: «Η διαχείριση των ροών χωρίς χώρους υποδοχής μοιάζει με ένα σταθμό μετεπιβίβασης χωρίς αίθουσα αναμονής». Αν οι «ταξιδιώτες» – στην προκειμένη περίπτωση οι ταλαιπωρημένοι μετανάστες – δεν έχουν ένα ασφαλές σημείο να σταθούν μέχρι να έρθει το επόμενο μέσο, τότε η λειτουργία ολόκληρου του «σταθμού», δηλαδή της τοπικής κοινωνίας και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, απορρυθμίζεται πλήρως.

Οι γεωπολιτικές αναταραχές στην ευρύτερη γειτονιά μας δεν κοπάζουν, η Κρήτη ζητά θωράκιση. Δεν ζητά να κλείσει τα μάτια στο ανθρωπιστικό πρόβλημα, αλλά απαιτεί τα εργαλεία – χώρους και μέσα μεταφοράς – για να το διαχειριστεί με αξιοπρέπεια και ασφάλεια για όλους.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ