Υπεγράφη από τη Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ» Ζαχαρία Αθουσάκη, η εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ζώνες αιγιαλού και παραλίας, σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις περιφέρειας Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης των οικείων Κτηματικών Υπηρεσιών και αποφάσεων κατεδάφισης των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών». Με την υπογραφή της σύμβασης, ολοκληρώνεται η διαδικασία διαγωνισμού, επικαιροποίησης και ελέγχων των ενεργών τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των νέων κατεδαφίσεων, οι οποίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν εντός του Ιανουαρίου σε όλους τους Νομούς της Κρήτης.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση πρωτοκόλλων και αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται αποκλειστικά σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, όπως ζώνες αιγιαλού και παραλίας, καθώς και δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, στο πλαίσιο εφαρμογής της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 300.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), ενώ το συμβατικό τίμημα της εργολαβίας διαμορφώνεται σε 234.137,20 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από τους οικονομικούς πόρους του Πράσινου Ταμείου.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στοχεύει, με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, να ενισχύσει τις παρεμβάσεις της για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την επανάκτηση του δημόσιου χώρου, τη βελτίωση της βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας, και την αποκατάσταση της νομιμότητας σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας σε ολόκληρη την Κρήτη