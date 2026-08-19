Από «κόσκινο» εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού – Νέο κύμα διασταυρώσεων

Η διαδικασία στηρίζεται στη διεθνή αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, μέσω της οποίας η ελληνική φορολογική διοίκηση έχει πρόσβαση σε στοιχεία από 93 χώρες.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντατικοποιεί τους ελέγχους για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν στο εξωτερικό φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, αξιοποιώντας στοιχεία που λαμβάνει αυτοματοποιημένα από ξένες φορολογικές διοικήσεις. Το νέο κύμα διασταυρώσεων επικεντρώνεται αρχικά σε δεδομένα προηγούμενων φορολογικών ετών, με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026 είχε εξεταστεί το 10% των πληροφοριών που σχετίζονται με τόκους τραπεζικών καταθέσεων για το φορολογικό έτος 2020, ενώ έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν επεξεργαστεί τουλάχιστον το ήμισυ των δεδομένων που αφορούν εισοδήματα του 2021 και έχουν αποσταλεί στην Ελλάδα από φορολογικές Αρχές άλλων κρατών.

Η διαδικασία στηρίζεται στη διεθνή αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, μέσω της οποίας η ελληνική φορολογική διοίκηση έχει πρόσβαση σε στοιχεία από 93 χώρες. Στις διασταυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς, τόκους, επενδύσεις και άλλα εισοδήματα. Βασικός στόχος είναι να εντοπιστούν ποσά που έπρεπε να έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα, αλλά δεν εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται περαιτέρω έλεγχος της φορολογικής συμμόρφωσης.

Η ανταλλαγή πληροφοριών λειτουργεί σε αμφίδρομη βάση. Η Ελλάδα λαμβάνει στοιχεία από τις συνεργαζόμενες χώρες, αλλά αποστέλλει και η ίδια αντίστοιχα δεδομένα στις αλλοδαπές φορολογικές Αρχές.

Στα στοιχεία που ανταλλάσσονται περιλαμβάνονται ταυτοποιητικά δεδομένα των φορολογουμένων, πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς, υπόλοιπα, επενδύσεις, ασφαλιστικά προϊόντα, καθώς και εισοδήματα από τόκους, μερίσματα, αμοιβές, συντάξεις και άλλες χρηματοοικονομικές απολαβές.

Στο διεθνές αυτό δίκτυο συμμετέχουν συνολικά 93 χώρες και δικαιοδοσίες, μεταξύ των οποίων όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα όπως η Ελβετία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη, οι Νήσοι Κέιμαν και οι Μπαχάμες, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες εντοπισμού εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται πρόσωπα που έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία τους. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο του εισοδήματός τους, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία αυτό αποκτήθηκε, καθώς φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους τόκους από καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, καθώς τα ποσά ανά φορολογούμενο εμφανίζονται σημαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα των ελληνικών τραπεζών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024 συνολικά 21.277 φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας δήλωσαν τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό ύψους 207,75 εκατ. ευρώ, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται σε περίπου 9.764 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Οι διασταυρώσεις δεν αφορούν μόνο όσους έχουν δηλώσει εισόδημα αλλοδαπής. Η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει, μέσω δειγματοληπτικών και στοχευμένων ελέγχων, και φορολογουμένους για τους οποίους έχουν φτάσει στοιχεία από το εξωτερικό, χωρίς όμως να έχει γίνει σχετική αναγραφή στη φορολογική τους δήλωση.

Παράλληλα, θα ελεγχθούν περιπτώσεις φορολογουμένων που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό. Οι υπηρεσίες θα εξετάσουν εάν πληρούνται πραγματικά οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως ο αριθμός των ημερών παραμονής εκτός Ελλάδας και το κέντρο των προσωπικών και οικονομικών τους συμφερόντων.

Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί φόρος στο εξωτερικό για εισόδημα που αποκτήθηκε εκεί, ο φόρος αυτός μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να συμψηφιστεί με τον φόρο που αναλογεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.

Οι έλεγχοι επεκτείνονται πέρα από τους παραδοσιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς και καλύπτουν ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, παρόχους ψηφιακών πληρωμών, επενδυτικούς λογαριασμούς, ασφαλιστικά προϊόντα και τοποθετήσεις σε κρυπτονομίσματα.

Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ των φορολογικών Αρχών περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτοποίησης του δικαιούχου, τη χώρα φορολογικής κατοικίας, τον ΑΦΜ, τους αριθμούς IBAN, τα υπόλοιπα ή την αξία των λογαριασμών, καθώς και τα ακαθάριστα ποσά από μισθούς, συντάξεις, τόκους, μερίσματα και άλλες πηγές εισοδήματος.

Φορολογική κατοικία

Παράλληλα ενεργοποιούνται έλεγχοι και για όσους έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία εκτός Ελλάδας. Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα εξετάσουν αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, όπως ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής στο εξωτερικό και τα λοιπά κριτήρια που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η ελληνική φορολογική νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε φορολογικός κάτοικος Ελλάδας υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο του παγκόσμιου εισοδήματός του, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία αποκτήθηκε. Αντίθετα, όσοι έχουν αναγνωριστεί ως φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού φορολογούνται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τα εισοδήματα που προκύπτουν στη χώρα. Στις περιπτώσεις όπου έχει ήδη καταβληθεί φόρος στο εξωτερικό, προβλέπεται η δυνατότητα συμψηφισμού, σύμφωνα με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα με άλλα κράτη.

Εφόσον οι διασταυρώσεις αναδείξουν αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που διαθέτει η ΑΑΔΕ και των φορολογικών δηλώσεων, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να παρέχουν διευκρινίσεις. Αν δεν δικαιολογηθούν οι διαφορές, θα ακολουθήσουν πράξεις καταλογισμού φόρου, προσαυξήσεις και τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Το πληροφοριακό σύστημα των ελέγχων έχει πλέον διευρυνθεί σημαντικά, καθώς πέρα από τα στοιχεία των τραπεζών περιλαμβάνει δεδομένα από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ηλεκτρονικά ιδρύματα πληρωμών και πλατφόρμες επενδυτικών υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα ολοένα πιο πυκνό δίκτυο παρακολούθησης των διασυνοριακών χρηματοοικονομικών κινήσεων.

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