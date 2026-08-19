Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βραχασίου προσκαλεί το κοινό σε ένα αυθεντικό κρητικό γλέντι, με τον Κωστή Βλάση, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 21:30.

Η είσοδος είναι 5 ευρώ.