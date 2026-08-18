Αυξήσεις που κατά μέσο όρο φτάνουν τα 467 ευρώ τον μήνα θα δουν από τον Σεπτέμβριο 8.552 δικαιούχοι σύνταξης χηρείας του Δημοσίου. Για τους συγκεκριμένους συνταξιούχους, η αλλαγή μεταφράζεται ουσιαστικά σε διπλασιασμό της σύνταξης, καθώς το ποσό που είχε περιοριστεί στο 35% επανέρχεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος.

Η πληρωμή των αυξημένων ποσών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, μαζί με τις συντάξεις για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Η αλλαγή αφορά την κατάργηση της περικοπής που εφαρμόστηκε από το 2020 στις συντάξεις χηρείας του Δημοσίου. Με τη νέα ρύθμιση, το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου επανέρχεται στο 70% της σύνταξης του αποβιώσαντος, αντί του 35% που ίσχυε μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας σε περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος είχε παράλληλα δική του σύνταξη ή εργαζόταν.

Έτσι, τόσο οι ήδη καταβαλλόμενες όσο και οι νέες συντάξεις χηρείας διατηρούνται στο 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση εξαιτίας της παράλληλης λήψης δεύτερης σύνταξης ή της απασχόλησης του δικαιούχου.

Για τους συνταξιούχους που είχαν υποστεί την περικοπή, η αλλαγή είναι άμεσα ορατή στην πληρωμή του Σεπτεμβρίου. Το συνολικό καθαρό δημοσιονομικό κόστος της αποκατάστασης υπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ σε περίπου 3,9 εκατ. ευρώ, μετά τις κρατήσεις και τον φόρο. Με βάση το ποσό αυτό, η μέση μηνιαία ενίσχυση διαμορφώνεται στα 467 ευρώ ανά δικαιούχο.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος του Δημοσίου που λάμβανε αρχικά 966 ευρώ ως σύνταξη χηρείας, από σύνταξη θανόντος ύψους 1.380 ευρώ και λόγω της περικοπής παίρνει 483 ευρώ, από τον Σεπτέμβριο επανέρχεται στα 966 ευρώ, με αποτέλεσμα η μηνιαία αύξηση να ανέρχεται σε 483 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι διαφορές σε δικαιούχους με μεγαλύτερες μειώσεις. Για παράδειγμα σύνταξη χηρείας 1.544 ευρώ, που περιορίστηκε στα 772 ευρώ, θα επανέλθει από τον Σεπτέμβριο στα 1.544 ευρώ, δηλαδή θα έχει μηνιαία αύξηση 772 ευρώ.

Πέρα από την άμεση αύξηση των 8.552 συντάξεων, η νέα διάταξη έχει ευρύτερη επίδραση σε περίπου 75.000 συνταξιούχους χηρείας του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι απαλλάσσονται από τον κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωποι με αντίστοιχη περικοπή.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η μείωση μετά την τριετία δεν είχε εφαρμοστεί, ωστόσο παρέμενε σε ισχύ το πλαίσιο που δημιουργούσε την πιθανότητα επέκτασης της περικοπής και σε αυτή την κατηγορία. Με τη νέα ρύθμιση, οι συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα παραμένουν στο 70% της σύνταξης του θανόντος.

Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δεν θα δουν αλλαγή στο ποσό που ήδη λαμβάνουν και, κυρίως, δεν θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα ή να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό στον ΕΦΚΑ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις σώρευσης σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας με σύνταξη χηρείας. Περίπου 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις διατηρούν και τα δύο ποσά χωρίς περικοπή.

Η επαναφορά των συντάξεων στο 70% από τον Σεπτέμβριο δεν κλείνει, ωστόσο, το ζήτημα των ποσών που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης αναδρομικών για την περίοδο από το 2020 έως σήμερα, κατά την οποία οι 8.552 δικαιούχοι λάμβαναν μειωμένη σύνταξη.