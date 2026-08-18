Ένα σημαντικό βήμα για την προσβασιμότητα στη Σητεία ολοκληρώθηκε, καθώς τοποθετήθηκε το Seatrac στην παραλία της πόλης, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Δήμου Σητείας:

Παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και τις χρονοβόρες διαδικασίες που προηγήθηκαν, η προσπάθεια για την τοποθέτηση του Seatrac στην παραλία της Σητείας για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ολοκληρώθηκε σήμερα, δίνοντας το δικαίωμα σε κάθε πολίτη να απολαμβάνει τη θάλασσα και την παραλία χωρίς αποκλεισμούς και εμπόδια.