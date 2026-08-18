Το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Χερσονήσου «Χερσόνησος 2030», για έναν δήμο έξυπνο, ανθεκτικό, πράσινο και ανθρωποκεντρικό, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Ε.Κ.Κ. στις Γούρνες. Το σχέδιο, όπως το εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, αποτελεί μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση που στοχεύει στη μετάβαση του Δήμου σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, με έμφαση στην ποιότητα ζωής, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Κατά την παρουσίαση αναλύθηκαν οι βασικοί άξονες του στρατηγικού σχεδίου, με πρώτο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει ψηφιακές υπηρεσίες 24/7, εφαρμογή κινητού για αιτήματα πολιτών, ηλεκτρονικές πληρωμές, ψηφιακή κάρτα δημότη και δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων Smart City. Ακολούθησε η παρουσίαση του άξονα για την Υδάτινη Ασφάλεια, με δράσεις όπως έξυπνα υδρόμετρα, ανίχνευση διαρροών με τεχνητή νοημοσύνη, επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων και σχέδιο αντιμετώπισης λειψυδρίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον άξονα Καθαρός Δήμος – Κυκλική Οικονομία, με στόχο την ανακύκλωση άνω του 60% και τη μείωση σύμμεικτων απορριμμάτων κατά 50%, μέσω δράσεων όπως «Πληρώνω όσο πετάω», κομποστοποίηση, έξυπνοι κάδοι και Πράσινα Σημεία. Παρουσιάστηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες για την Κλιματική Ουδετερότητα, με ενεργειακές κοινότητες, φωτοβολταϊκά σε δημοτικά κτίρια, ηλεκτρικά οχήματα και ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε τον άξονα Τουρισμός 365 Ημέρες, με δράσεις όπως Smart Beaches, ψηφιακή πλατφόρμα επισκεπτών, πιστοποίηση βιώσιμου προορισμού και Παρατηρητήριο Τουρισμού. Παρουσιάστηκαν επίσης οι άξονες για την Κοινωνική Συνοχή, τον Πολιτισμό και την Ταυτότητα, την Πολιτική Προστασία, την Επιχειρηματικότητα και τη Συμμετοχική Δημοκρατία, με δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική υποστήριξη, την πολιτιστική εξωστρέφεια, την ανθεκτικότητα του Δήμου και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Στο πλαίσιο της εισήγησης παρουσιάστηκαν και τα εμβληματικά έργα που μπορούν να αποτελέσουν «σήμα κατατεθέν» της Χερσονήσου, όπως το Smart Water 2030, το Zero Waste Municipality, οι Carbon Neutral Beaches, το Mediterranean Innovation Hub και το Δημοτικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παράλληλα αναλύθηκαν οι δείκτες επιτυχίας του σχεδίου, καθώς και οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.