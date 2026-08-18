Σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι διορισμοί αφορούν εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικούς κλάδων που υπηρετούν σε Μουσικά Σχολεία.

Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου αντιστοιχούν συνολικά 26 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 16 στη Γενική Εκπαίδευση και 10 στην Ειδική Αγωγή.

– Στη Γενική Εκπαίδευση διορίζονται 2 Θεολόγοι (ΠΕ01), 1 Φιλόλογος (ΠΕ02), 4 εκπαιδευτικοί Καλλιτεχνικών (ΠΕ08), 3 Πληροφορικής (ΠΕ86), 3 Νοσηλευτικής (ΠΕ87.02), 1 Βρεφονηπιοκόμων (ΠΕ87.09) και 1 Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕ88.05).

– Στην Ειδική Αγωγή οι 10 διορισμοί αφορούν 4 Μαθηματικούς Ειδικής Αγωγής (ΠΕ03.ΕΑΕ), 3 Φυσικούς Ειδικής Αγωγής (ΠΕ04.01.ΕΑΕ), 1 Χημικό Ειδικής Αγωγής (ΠΕ04.02.ΕΑΕ), 1 εκπαιδευτικό Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής (ΠΕ86.ΕΑΕ) και 1 εκπαιδευτικό Φυτικής Παραγωγής Ειδικής Αγωγής (ΠΕ88.02.ΕΑΕ).

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου κ. Θανάσης Κατσαγκόλης στάθηκε στη σημαντική ενίσχυση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε, από το 2020, έπειτα από μια περίοδο 12 ετών χωρίς μόνιμους διορισμούς, έχουν πραγματοποιηθεί πλέον περίπου 53.000 διορισμοί εκπαιδευτικών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Παρά την ενίσχυση αυτή, ο κ. Κατσαγκόλης ανέφερε ότι απαιτούνται και άλλοι μόνιμοι διορισμοί, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως τα κενά και οι ανάγκες των σχολείων.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ