Μια νέα σελίδα ανοίγει για τη Δημοτική Μαρίνα Αγίου Νικολάου, μετά την ολοκλήρωση και τα επίσημα εγκαίνια του έργου αναβάθμισης του Τουριστικού Λιμένα, μιας σημαντικής παρέμβασης για τον θαλάσσιο τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Η ολοκλήρωση του έργου, σε συνδυασμό με την αδειοδότηση της Μαρίνας ως Τουριστικού Λιμένα, κλείνει μια εκκρεμότητα που ξεπερνούσε τα 30 χρόνια και δημιουργεί νέες δυνατότητες για επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις και περαιτέρω ανάπτυξη.

Στόχος του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι η Μαρίνα να αποτελέσει ένα σύγχρονο, ασφαλές και ζωντανό κομμάτι της πόλης, άμεσα συνδεδεμένο με την τοπική οικονομία και την επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση του Αγίου Νικολάου στον σύγχρονο και ποιοτικό θαλάσσιο τουρισμό.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 παρουσία, μεταξύ άλλων, της Υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Γάννη Πλακιωτάκη, του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη, του προέδρου της Δ.Α.Ε.Α.Ν. κ. Γιώργου Αστρουλάκη, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου κ. Άννας Οικονομίδου, του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νίκου Καμινογιαννάκη, αντιδημάρχων, περιφερειακών, δημοτικών και τοπικών συμβούλων, εργαζομένων, εκπροσώπων αρχών, Σωμάτων Ασφαλείας και φορέων και πολιτών.

Τον Αγιασμό που προηγήθηκε τέλεσε ο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.

Η εκδήλωση περιλάμβανε ξενάγηση στους χώρους της Μαρίνας και παρουσίαση των νέων υποδομών, ενώ ακολούθησαν οι επίσημοι χαιρετισμοί.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέες πλωτές προβλήτες, σύγχρονες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για τα σκάφη, έξυπνο σύστημα ηλεκτροφωτισμού με 41 φωτιστικά LED, φωτοβολταϊκά πάνελ, φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, σκίαστρα και νέες υποδομές ασφαλούς πρόσβασης στις προβλήτες για Άτομα με Αναπηρία. Πρόκειται για μια συνολική επένδυση στη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την ενεργειακή αναβάθμιση και την προσβασιμότητα της Μαρίνας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.907.185,81 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), υλοποιήθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, στο πλαίσιο του υποέργου SUB5 «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Υπουργείου Τουρισμού.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης αναφέρθηκε κατά το χαιρετισμό του στη μεγάλη προσπάθεια που προηγήθηκε της ολοκλήρωσης του έργου, από τις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις έως την αντιμετώπιση των δυσκολιών, τονίζοντας κυρίως τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται για τη Μαρίνα.

«Δεν εγκαινιάζουμε απλώς ένα έργο που τελείωσε. Δημιουργούμε προϋποθέσεις για αυτό που μπορεί τώρα να αρχίσει», υπογράμμισε, αναφερόμενος στη δυνατότητα νέων χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων για μια ακόμη πιο σύγχρονη και ανταγωνιστική Μαρίνα, στενά συνδεδεμένη με την πόλη και την οικονομία της.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε την Υπουργό Τουρισμού και τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής για τη στήριξη και τη συνεργασία τους, καθώς και τη Δ.Α.Ε.Α.Ν., τις υπηρεσίες, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου.

Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η αναβάθμιση της Μαρίνας δημιουργεί νέες προοπτικές για τον Άγιο Νικόλαο και ενισχύει τη θέση του στον θαλάσσιο τουρισμό της Μεσογείου. Επισήμανε ότι το έργο εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων, με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής Ιωάννης Πλακιωτάκης χαρακτήρισε την αναβαθμισμένη Μαρίνα κόμβο επιχειρηματικότητας, οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας την πολλαπλασιαστική επίδραση των μαρινών στις τοπικές οικονομίες. Συνεχάρη όλους τους συντελεστές για την ολοκλήρωση του έργου εντός χρονοδιαγράμματος, επισημαίνοντας ως επόμενο στόχο την αξιοποίηση των νέων υποδομών και την περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου.

Ο πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Α.Ν. Γιώργος Αστρουλάκης χαρακτήρισε τα εγκαίνια ημέρα χαράς και δικαίωσης μιας μεγάλης συλλογικής προσπάθειας, τονίζοντας ότι το έργο αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών ανθρώπων και φορέων. «Σήμερα παραδίδουμε μία Μαρίνα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική, πιο ασφαλή και περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον. Δεν εγκαινιάζουμε απλώς ένα έργο, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωση της αναβάθμισης αποτελεί την αρχή μιας νέας διαδρομής για τη Μαρίνα και την πόλη.

Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί αποτέλεσμα μιας ευρείας και συντονισμένης προσπάθειας του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Δ.Α.Ε.Α.Ν., του Υπουργείου Τουρισμού, των υπηρεσιών, των συνεργατών και όλων όσοι εργάστηκαν για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Όπως επισημάνθηκε και από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας, βασική επιδίωξη καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης ήταν να ολοκληρωθεί το έργο και να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή του.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος κ. Μαρία Σπυριδάκη.