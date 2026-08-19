Σε κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλή) για εκδήλωση πυρκαγιάς θα βρίσκονται αύριο, Πέμπτη 20 Αυγούστου, οι Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Η αυξημένη επικινδυνότητα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ετοιμότητα.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική.