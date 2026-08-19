Ψηφιακό «μπλόκο» στους παραβάτες

Στη μάχη για τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων μπαίνουν οι 388 νέες κάμερες που εγκαταστάθηκαν σε κομβικές διασταυρώσεις της Αττικής. «Βροχή» οι κλήσεις από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το δίκτυο των 388 καμερών από την Περιφέρεια Αττικής, σε κομβικές διασταυρώσεις του Λεκανοπεδίου, με στόχο τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων και της επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

Οι κάμερες τοποθετήθηκαν σε σημεία που υπέδειξε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στα οποία καταγράφονται αυξημένη παραβατικότητα και υψηλή επικινδυνότητα, και αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία την ερχόμενη εβδομάδα. Οι κάμερες που θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας στην Ελληνική Αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας (έξι φωτογραφίες και ένα βίντεο), ώστε η βεβαίωση κάθε παράβασης να γίνεται με απόλυτη αξιοπιστία και διαφάνεια. Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να μη διακρίνονται οι επιβαίνοντες. Το υλικό θα αποστέλλεται στο Σύστημα Ψηφιακής Βεβαίωσης Παραβάσεων Οδικής Κυκλοφορίας και στην Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου η παράβαση να ελέγχεται και να βεβαιώνεται.

Η σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet. Εφόσον το πρόστιμο δεν εξοφληθεί ή δεν υποβληθεί ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η οφειλή θα διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ. Ηδη, πάντως, η παρουσία τους φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά, καθώς αρκετοί οδηγοί επιλέγουν πλέον να σταματούν στο πορτοκαλί φανάρι αντί να επιταχύνουν για να προλάβουν τη διέλευση.

Τεχνητή νοημοσύνη

Οι 388 κάμερες της Περιφέρειας για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη έρχονται να προστεθούν στις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες λειτουργούν ήδη πιλοτικά στη λεωφόρο Μεσογείων, στη λεωφόρο Συγγρού, στο Σύνταγμα και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ενώ το επόμενο διάστημα θα προστεθούν ακόμη δύο πιλοτικά σημεία.

Την ίδια στιγμή, βροχή πέφτουν οι κλήσεις από σταθερές και κινητές κάμερες τεχνητής νοημοσύνης σε κόμβους και λεωφορειολωρίδες, καθώς έχουν ήδη επιδοθεί 4.127 κλήσεις, με το σύστημα πλέον να λειτουργεί πλήρως και ομαλά. Συγκεκριμένα, έως και τις 22/7 η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ανέρχεται στο 41%, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας στο 33% και το υπόλοιπο ποσοστό για λοιπές παραβάσεις.

Οι κάμερες έχουν τη δυνατότητα καταγραφής παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, υπέρβασης ορίου ταχύτητας, κίνησης ή στάσης σε λεωφορειολωρίδες, μη χρήσης ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους, χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Σε περίπτωση καταγραφής παράβασης, τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα δύνανται να προχωρούν σε περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων της πινακίδας του οχήματος, με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες υποχρεώσεις που αφορούν τα ανασφάλιστα οχήματα, τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ), την καταβολή τελών κυκλοφορίας και την εφαρμογή του μέτρου του δακτυλίου.

Σημειώνεται ότι το επόμενο διάστημα, με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, προβλέπεται να τοποθετηθούν περίπου 1.000 κάμερες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Παράλληλα, δήμοι και περιφέρειες θα μπορούν, σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών και την ΕΛ.ΑΣ., να τοποθετούν κάμερες σε σημεία που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Οδηγική κουλτούρα

Για αξιοποίηση της τεχνολογίας και ανάγκη νέας οδηγικής κουλτούρας κάνει λόγο στη Realnews ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μάς δίνει σήμερα τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία εκεί που έχει πραγματική αξία: στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, η χρήση κινητού κατά την οδήγηση, η μη χρήση ζώνης ή κράνους δεν είναι απλές παραβάσεις. Είναι συμπεριφορές που μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτες συνέπειες», δηλώνει ο Δ. Παπαστεργίου.

«Οι έξυπνες κάμερες λειτουργούν αντικειμενικά, με διαφάνεια και με μοναδικό σκοπό να συμβάλλουν στην πρόληψη. Το μεγάλο στοίχημα, όμως, είναι μεγαλύτερο από την ίδια την τεχνολογία. Είναι να χτίσουμε μια νέα οδηγική κουλτούρα, όπου ο σεβασμός στους κανόνες θα αποτελεί στάση ευθύνης και όχι αντίδραση στον έλεγχο», τονίζει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των 388 νέων καμερών, δήλωσε: «Οι 388 κάμερες έχουν εγκατασταθεί και είναι έτοιμες να αποτελέσουν ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Γιατί η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη δεν συνιστά μια απλή τροχαία παράβαση. Είναι μία από τις πιο επικίνδυνες και αντικοινωνικές συμπεριφορές στον δρόμο, που μπορεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο να στερήσει ανθρώπινες ζωές».

Μείωση θανάτων

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνεχίζεται η πτωτική τάση των θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα μας. Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 213 θάνατοι από τροχαία, μείωση που συντελεί στην επίτευξη του στόχου της Ελλάδας για περαιτέρω μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Είναι ενδεικτικό ότι σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 η συνολική μείωση θανάτων από τροχαία ανέρχεται σε 31,95%.

Οι προληπτικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται καθημερινά σε ολόκληρη τη χώρα σε συνδυασμό με τη λειτουργία των καμερών φαίνεται ότι έχει συντελέσει καθοριστικά σε αυτό το αποτέλεσμα. Ενδεικτικό είναι ότι η Τροχαία το συγκεκριμένο διάστημα έχει διενεργήσει 1.572.296 ελέγχους αλκοολομέτρησης (αλκοτέστ) σε όλη την επικράτεια.

Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας διαδραματίζει η εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας της Ελληνικής Αστυνομίας traffic commander, το οποίο επεξεργάζεται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από πολλαπλές πηγές, όπως κάμερες κυκλοφορίας, drones, δεδομένα κυκλοφορίας και τροχαία συμβάντα.

www.real.gr