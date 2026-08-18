Οι Στρακαστρούκες, το πρώτο θεατρικό έργο του Δημήτρη Σαμόλη που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλλής, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός βάζει την «αγία ελληνική οικογένεια» στο μικροσκόπιο και δημιουργεί ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση.

Η ζωή στην επαρχία και ο εκφοβισμός ειδικά των νέων, αποκαλύπτεται πότε οδυνηρά και πότε με χιούμορ, δημιουργώντας έναν μονόλογο-κατάθεση. Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Το έργο

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ’ ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες.

Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα.