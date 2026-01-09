Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι η οικονομική υπηρεσία του θα παραμείνει κλειστή και δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές με το κοινό έως τις 16 Ιανουαρίου 2026, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετάπτωσης των στοιχείων της.
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι η οικονομική υπηρεσία του θα παραμείνει κλειστή και δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές με το κοινό έως τις 16 Ιανουαρίου 2026, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετάπτωσης των στοιχείων της.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
Ιδιοκτησία: Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 7, 721 00 Αγ. Νικόλαος
Τηλέφωνο: 28410-22242
ΑΦΜ 099674843, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
Διευθυντής-Διαχειριστής-νόμιμος εκπρόσωπος: Μιχάλης Κοζύρης
Διευθυντής σύνταξης: Μ. Ταβλά
Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name): Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ