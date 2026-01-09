Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι η οικονομική υπηρεσία του θα παραμείνει κλειστή και δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές με το κοινό έως τις 16 Ιανουαρίου 2026, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετάπτωσης των στοιχείων της.