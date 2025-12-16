Ανάρτηση για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του στο Χαλάνδρι έκανε ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και τονίζοντας ότι «ο νόμος ισχύει για όλους». Αναφέρει:

Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει: Συνελήφθησαν τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι δύο ανήλικοι έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 4 τα ξημερώματα στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Τζαβέλα αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό ενός ΙΧ να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο ο οδηγός δεν σταμάτησε και ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την καταδίωξη ο οδηγός του ΙΧ κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας σε μονόδρομους της περιοχής. Τελικά οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα στην οδό Αποστολοπούλου στο Χαλάνδρι και διαπίστωσαν ότι ο οδηγός του ΙΧ ήταν ένας 16χρονος, ο οποίος δεν είχε δίπλωμα, ενώ συνεπιβάτες ήταν άλλοι πέντε ανήλικοι.

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ συνελήφθη και ο συνοδηγός, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, είχε στην κατοχή του ένα κουζινομάχαιρο.

Η αστυνομία προχώρησε και στη σύλληψη της μητέρας του 16χρονου οδηγού σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση ανηλίκου, η οποία στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.