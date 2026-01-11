Ο μέχρι σήμερα καιρός και η απουσία έντονων νοτιάδων έχουν εννοήσει την καλή και πολύ «ζωντανή» ανάπτυξη στα μανούσα της περιοχής μας. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα ήταν τόσα πολλά… σαν τα λιβάδια με μαργαρίτες, που βλέπουμε τη μία δίπλα στην άλλη!

Μία παράκληση μόνο. Όταν πάμε να μαζέψουμε μανούσα, κόβουμε όσα πρέπει για να κάνουμε ένα μπουκετάκι. Δεν είναι ανάγκη να κόβουμε όλα όσα βλέπουμε. Πρόσφατα, στην αγορά του Ηρακλείου, είδα να πουλιούνται πολλά μάτσα από μανούσα και η εντύπωση μου ήταν ότι κάποιος πήγε και… εξολόθρευσε μία ολόκληρη περιοχή!

Μετά λοιπόν τα μονά μανουσάκια, σειρά τώρα πήραν τα περισσότερο γνωστά μανούσα και θα περιμένουμε τα μοναδικά διπλομάνουσα, από τα ωραιότερα άνθη της χειμωνιάτικης φύσης.

ΛΕΩΝ.Κ.