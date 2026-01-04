Έμεινα έκπληκτος από το βιβλίο που πήρα στα χέρια μου! Μου το έδωσε ο εκπαιδευτικός Γιώργος Μαυροειδής. Πριν καν το ξεφυλλίσω με εντυπωσίασε η καλαισθησία του, ένα θαυμάσιο εξώφυλλο με πολύ ωραία χρώματα… ακόμα και η καλή ποιότητα του…. χαρτιού του! Όσο για το περιεχόμενο; Καταπληκτικό και δεν υπερβάλω καθόλου. Ζήτησα από τον κ. Μαυροειδή να μας μιλήσει για το βιβλίο:

Σε μια εποχή που η συμπερίληψη, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους γύρω μας, συχνά παραμένει σύνθημα, το βιβλίο «Με Νου και Φαντασία: Μια ζεύξη μαγειρικής και συμπεριληπτικότητας» έρχεται να αποδείξει πως η ισότητα κατακτάται μέσα από πράξεις, καθημερινή παρουσία και αληθινές ευκαιρίες. Πρόκειται για ένα βιβλίο που φωτίζει τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία στον χώρο της εργασίας, μέσα από την πραγματική ιστορία της Λάουρας».

»Η Λάουρα, ύστερα από στοχευμένη εκπαίδευση και ουσιαστική υποστήριξη, κατάφερε να ενταχθεί σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να αποδείξει πως η προσφορά δεν μετριέται με στερεότυπα, αλλά με διάθεση, συνέπεια και αγάπη για αυτό που κάνει. Η εργασία της στο Minos Beach Art Hotel και στο Candia Park Village ανέδειξε όχι μόνο τις επαγγελματικές της δεξιότητες, αλλά και την έντονη ανάγκη της για συμμετοχή, δημιουργία και ισότιμη παρουσία».

»Το βιβλίο δεν εστιάζει μόνο στη μαγειρική ως δεξιότητα, αλλά τη χρησιμοποιεί ως γέφυρα κοινωνικής ένταξης. Μέσα από την καθημερινότητα της Λάουρας στον χώρο εργασίας, αναδεικνύεται η αξία της αποδοχής, της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας. Το Με Νου και Φαντασία δεν είναι απλώς ένα βιβλίο. Είναι μια μαρτυρία, μια πρόσκληση προς την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας να δουν τις δυνατότητες εκεί όπου συχνά βλέπουν περιορισμούς. Γιατί όταν υπάρχει νους, φαντασία και ανοιχτή καρδιά, όλοι μπορούν να προσφέρουν ισότιμα».

»Η υλοποίηση της έκδοσης κατέστη δυνατή χάρις τη στήριξη φορέων που πιστεύουν στην κοινωνική ευθύνη. Η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδότησε το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης, ενώ σημαντική υπήρξε και η συμβολή του Ιδρύματος Γ. και Α. Μαμιδάκη και της προέδρου του, κ. Τζίνας Μαμιδάκη, που στήριξαν έμπρακτα το όραμα του βιβλίου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους ανθρώπους των ξενοδοχειακών μονάδων που συμμετείχαν στο εγχείρημα: τον κ. Στράτο Πατσάκη ή τον Τάτο μας, τον κ. Γιάννη Αβραμάκη, καθώς και σε όλο το προσωπικό που αγκάλιασε τη Λάουρα, αποδεικνύοντας πως η εργασιακή συμπερίληψη ξεκινά από την ανθρώπινη στάση» μας ενημέρωσε ο κ. Γιώργος Μαυροειδής.

ΛΕΩΝ.Κ.