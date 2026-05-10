Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πρώτη μέρα του Παγκρήτιου Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Αντρών-Γυναικών και Κ20 που διεξάγεται στο Παγκρήτιο σταδιο και συνεχίζεται σήμερα.

Η Νικολέτα Ραφαιλακη κέρδισε τα 3000μ στηπλ με 10.18.15, πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση έως τώρα στην Ελλάδα στο αγώνισμα έως τώρα! Είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας της!

Με εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ κέρδισε τα 1500μ Κ20 η Αννα Κεντριανακη που είναι αθλήτρια Κ18! Πέτυχε 4.45.20, την τρίτη καλύτερη επίδοση έως τώρα στην Ελλάδα έως τώρα στην κατηγορία της!

Μετά από δύο χρόνια επανηλθε σε αγώνες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Δημήτρης Σκυβαλλος που κέρδισε τα 1500μ Κ20!

Δεύτερη τερμάτισε η Εμμανουέλα Λαυρεντακη στα 3000μ στηπλ Κ20 πετυχαίνοντας μια πολύ καλή επίδοση!

Τρίτος ήταν στο τριπλούν ο Γιάννης Αμαριωτάκης με πολύ καλή εμφάνιση!

Συμμετείχαν ακόμα ο Θανάσης Αμαριωτάκης στο τριπλούν, ο Κωνσταντίνος Κατσιαβριας στο ίδιο αγώνισμα όπως και οι Μαρία Μαρκακη και η Ιωάννα Τοτση , ενώ ο Βασίλης Νταφος και ο Νίκος Βιολετης αγωνίστηκαν στα 100μ!