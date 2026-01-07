Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι συνεχίζεται η διάθεση των δώρων για τα παιδιά του Δήμου που δεν πρόλαβαν να τα παραλάβουν στις ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί (1-2-3/1/2026).

Τα δώρα περιλαμβάνουν ένα πρωτότυπο μπλοκ ζωγραφικής και παζλ με εικόνες από χαρακτηριστικά τοπία και μνημεία του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε με στόχο να αναδειχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες «γωνιές» του δήμου μας για να τις γνωρίσουν οι μικροί συμπολίτες μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργία.

Το φετινό δώρο συνδυάζει τη δημιουργική απασχόληση σε συνδυασμό με τη γνωριμία των παιδιών με το Δήμο μας.

Καθώς τα σημεία ενδιαφέροντος είναι πολλά, το υλικό θα ανανεώνεται κάθε χρόνο με νέες εικόνες.

Η παραλαβή των δώρων θα πραγματοποιείται έως και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 καθημερινά από 12:00 έως 15:00 στο Τμήμα Πολιτισμού (3ος όροφος – παλαιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28410 – 89513.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις πολιτισμού με επίκεντρο τα παιδιά ενισχύοντας τη γνώση, τη φαντασία και τη σχέση τους με την τοπική μας ταυτότητα.