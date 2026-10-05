Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών είναι κάτι περισσότερο από μια ημέρα τιμής. Είναι μια ευκαιρία να σταθούμε για λίγο και να αναλογιστούμε τη δύναμη ενός ανθρώπου που, κάθε μέρα, επιλέγει να υπηρετεί τον Άνθρωπο μέσα από την Παιδεία.

Γιατί ο εκπαιδευτικός δεν βρίσκεται απλώς απέναντι από έναν πίνακα. Βρίσκεται απέναντι από ένα παιδί με όνειρα, φόβους, ανασφάλειες, δυνατότητες και προσδοκίες. Και πολλές φορές είναι εκείνος που θα του πει την καθοριστική λέξη, θα του δώσει το θάρρος να προσπαθήσει ξανά, θα πιστέψει σε αυτό όταν το ίδιο δυσκολεύεται να πιστέψει στον εαυτό του.

Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της εκπαιδευτικής αποστολής: να μετατρέπουμε τη γνώση σε δύναμη, τη δυσκολία σε ευκαιρία και την ελπίδα σε προοπτική.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το σχολείο καλείται να ανταποκριθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα. Και μπροστά στις νέες προκλήσεις, κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να πορεύεται μόνος.

Η Εκπαίδευση είναι υπόθεση συλλογική.

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, η ουσιαστική σχέση σχολείου και οικογένειας, η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, η συμπόρευση των σχολικών μονάδων με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και η σταθερή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους θεσμικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς του Λασιθίου αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα σχολείο που δεν θα φοβάται το μέλλον, αλλά θα το διαμορφώνει.

Ως Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη αυτής της συνεργασίας. Με διάλογο, συνεννόηση, αλληλοσεβασμό και κοινό προσανατολισμό, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας.

Και θέλω σήμερα να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε κάθε εκπαιδευτικό του Λασιθίου.

Ευχαριστώ για την υπομονή.

Για την επιμονή.

Για τις αμέτρητες ώρες προετοιμασίας.

Για τις αγωνίες που δεν φαίνονται.

Για τις μικρές καθημερινές πράξεις που συχνά περνούν απαρατήρητες, αλλά μπορεί να σημαίνουν τα πάντα για έναν μαθητή.

Γιατί τελικά, το έργο του εκπαιδευτικού δεν μετριέται μόνο σε βαθμούς, σε ύλη που ολοκληρώθηκε ή σε εξετάσεις που γράφτηκαν.

Μετριέται στα βλέμματα των παιδιών που απέκτησαν αυτοπεποίθηση.

Στις ζωές που πήραν έναν καλύτερο δρόμο.

Στα όνειρα που γεννήθηκαν μέσα σε μια σχολική αίθουσα.

Στους ανθρώπους που έγιναν καλύτεροι άνθρωποι.

Αυτό είναι το αποτύπωμα του εκπαιδευτικού. Και αυτό το αποτύπωμα είναι ανεκτίμητο.

Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, μαζί. Με ενότητα, συνεργασία, αλληλεγγύη και πίστη στις δυνατότητες της νέας γενιάς. Για ένα σχολείο που θα δίνει γνώση, αλλά κυρίως θα καλλιεργεί ελευθερία, δημοκρατία, ήθος και ελπίδα.

Γιατί όταν η Εκπαίδευση ενώνει τις δυνάμεις της, κανένα παιδί δεν μένει πίσω και κανένα όνειρο δεν είναι πολύ μεγάλο.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς!

Με βαθιά εκτίμηση και σεβασμό στο έργο σας,

Αθανάσιος Κατσαγκόλης

Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου