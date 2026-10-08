Ο διεθνούς φήμης κωμικός επιστρέφει με μια παράσταση γεμάτη ελληνικό ταμπεραμέντο, αιχμηρό storytelling και αστείρευτη ενέργεια, αντλώντας έμπνευση από την εμπειρία του να μεγαλώνεις ως Έλληνας στον δυτικό κόσμο.

Οικογένεια, ταξίδια, πολιτισμικές διαφορές και οι μικρές παραλογίες της καθημερινότητας γίνονται ιστορίες που μας είναι… λίγο πιο γνώριμες απ’ όσο θα θέλαμε! Come for the jokes, stay for the stories – then call your mother.