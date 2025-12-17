Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης συμμετείχε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, με αντικείμενο τη συζήτηση και τη διαμόρφωση των τελικών θέσεων της Αυτοδιοίκησης επί του σχεδίου του Νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Γενική Συνέλευση διεξήχθη παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα του Υπουργού κ. Θεόδωρου Λιβάνιου και των Υφυπουργών κ.κ. Βασίλη Χαραλαμπογιάννη και Βασίλη Σπανάκη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι θέσεις, οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ επί του σχεδίου Κώδικα, όπως αυτές προέκυψαν μέσα από τη μακρά και συστηματική επεξεργασία στις αρμόδιες επιτροπές.

Μετά τις τοποθετήσεις όλων των παρατάξεων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ακολούθησε ψηφοφορία επί της πρότασης της Διοίκησης της Ένωσης, η οποία υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία (281 ψήφοι επί συνόλου 418 εγγεγραμμένων συνέδρων, ποσοστό 67,2%). Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου ψήφισε θετικά επί της πρότασης για τον Νέο Κώδικα.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου κήρυξε την έναρξη των εργασιών, αναδεικνύοντας τη σταθερή και διαχρονική θέση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας υπέρ της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Κράτους, της ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητες, πόρους, προσωπικό και μέσα, σε πλήρη εναρμόνιση με τις συνταγματικές επιταγές και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε θετικές διατάξεις του σχεδίου, όπως η ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής, η σαφέστερη θεσμική σχέση μεταξύ Δήμων και Περιφερειών, η κατηγοριοποίηση των Δήμων με βάση τις ιδιαιτερότητές τους, η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων, καθώς και η ρητή θεμελίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως έκφρασης λαϊκής κυριαρχίας, σε εναρμόνιση με το Σύνταγμα και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης αναφέρει σχετικά: «Η κωδικοποίηση της αυτοδιοικητικής νομοθεσίας αποτελεί ένα αναγκαίο και θετικό βήμα για την ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας των Δήμων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο Νέος Κώδικας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αποσαφήνιση των διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδευτεί από πραγματική αποκέντρωση, επαρκείς πόρους και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα για τους μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει τα εργαλεία που απαιτούνται για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών».

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου υπογράμμισε τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των Δήμων στη διαμόρφωση του τελικού πλαισίου του Κώδικα, επισημαίνοντας ότι η Αυτοδιοίκηση οφείλει να έχει ουσιαστικό ρόλο και λόγο στις μεταρρυθμίσεις που την αφορούν άμεσα.

Η Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ αποτέλεσε ένα σημαντικό θεσμικό βήμα διαλόγου και συνεννόησης, ενόψει της δημόσιας διαβούλευσης και της τελικής κατάθεσης του Νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο έναν σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό θεσμό προς όφελος των πολιτών και της τοπικής ανάπτυξης.