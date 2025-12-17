Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προχώρησε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στην απομάκρυνση του περιπτέρου που βρισκόταν στην οδό Σοφ. Βενιζέλου, κοντά στην είσοδο της Μαρίνας Αγίου Νικολάου, κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία ολοκληρώθηκε πολύμηνη δικαστική διαμάχη.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χώρος απελευθερώθηκε άμεσα και αποδόθηκε εκ νέου στους πολίτες, με το πεζοδρόμιο να «αναπνέει» ξανά και να αποκτά τη λειτουργικότητά του. Η παρέμβαση αυτή εξασφαλίζει περισσότερο ελεύθερο χώρο και άνεση για τους πεζούς, βελτιώνοντας σημαντικά την προσβασιμότητα και την ασφάλεια της διέλευσης.

Η ενέργεια υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Γιώργου Μπελούκα και εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του Δήμου Αγίου Νικολάου για την αποκατάσταση της νομιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει με συνέπεια τις παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αποσυμφόρηση των πεζοδρομίων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών, δίνοντας προτεραιότητα στον δημόσιο χώρο και στον πεζό.