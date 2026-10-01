Αντιμέτωπος με την κακοκαιρία βρίσκεται ο Ν. Λασιθίου, που από νωρίς τα ξημερώματα πλήττεται από ισχυρές καταιγίδες. Σε αρκετές περιοχές έχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος, ενώ πριν λίγο χτύπησε συναγερμός στα κινητά με προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Τα σχολεία με απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης έκλεισαν στις 8.20 το πρωί και οι γονείς εκλήθησαν να πάρουν τα παιδιά τους πίσω.

Έντονη διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε το κλείσιμο των σχολείων την 1η Οκτωβρίου εκφράζουν γονείς, επισημαίνοντας ότι η απόφαση γνωστοποιήθηκε αφού οι μαθητές είχαν ήδη φτάσει ή βρίσκονταν στις σχολικές μονάδες. Όπως αναφέρει, η καθυστερημένη ενημέρωση δημιούργησε κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών, καθώς αρκετά παιδιά χρειάστηκε να επιστρέψουν μόνα τους υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στους εργαζόμενους γονείς και άγχος στους μαθητές.

Την ενεργοποίηση του μηνύματος 112 για τις περιοχές του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας, της Μιλάτου και των Λιμνών (λόγω των έργων του ΒΟΑΚ) ανακοίνωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος.

Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται συνεχείς και άσκοπες μετακινήσεις από κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι αγνοούν τα πραγματικά δεδομένα. Η αποστολή του μηνύματος 112 έχει ως πρωταρχικό σκοπό την άμεση προειδοποίηση των πολιτών, ώστε να αποφεύγουν την προσέγγιση στα ενεργά εργοτάξια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος απευθύνουν σαφή σύσταση προς όλους τους οδηγούς να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Απαγόρευση κυκλοφορίας

Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού, ανακοινώνει η Περιφέρεια Κρήτης, με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η απόφαση τίθεται σε εφαρμογή λόγω του άμεσου κινδύνου που προκύπτει από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Το μέτρο βασίζεται στο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) που εκδόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού (Red Code).

Περιοχές και διάρκεια ισχύος της απαγόρευσης: Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η πρόσβαση στις εξής τοποθεσίες, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης κατολισθήσεων, καταπτώσεων βράχων και πλημμυρικών φαινομένων:

• Φαράγγια (εποπτευόμενα και μη).

• Φυσιολατρικά μονοπάτια και περιπατητικές ή ορειβατικές διαδρομές (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Ε4).

• Λοιπά οικοσυστήματα με έντονο ανάγλυφο.

Η προληπτική απαγόρευση ισχύει αναδρομικά από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026 και θα παραμείνει σε ισχύ έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 σε όλη την επικράτεια της Κρήτης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βασική προτεραιότητα του μέτρου αποτελεί η διασφάλιση της ζωής και της υγείας των πολιτών και των επισκεπτών, σε απόλυτο συντονισμό με τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και τις συστάσεις της επιτροπής εκτίμησης πλημμυρικού κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης.