Ελεύθερος έμεινε από την ΑΕ Νεάπολης ο Μιχάλης Γρηγοράκης, όπως έγινε γνωστό με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Αθλητική Ένωση Νεάπολης ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μιχάλη Γρηγοράκη, για προσωπικούς λόγους.

Ευχαριστούμε θερμά τον Μιχάλη για την παρουσία, την προσφορά και τον επαγγελματισμό του καθ’ όλη τη διάρκεια που αποτέλεσε μέλος της οικογένειας της Α.Ε. Νεάπολης.

Του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στη συνέχεια, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Μιχάλη, σε ευχαριστούμε για όλα και καλή συνέχεια!