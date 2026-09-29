Την Τετάρτη 30/09/2026 στο ξενοδοχείο «ITANOS», από 11:00 έως 18:00, θα διεξαχθούν οι εκλογές του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Σητείας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή του έτους 2026 (10 €), καθώς και νέες εγγραφές, αφού καταβάλουν την εγγραφή και τη συνδρομή 2026 (20 €).
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (μέχρι 5 σταυρούς)
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ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “THE WALL”
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ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
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ΒΕΔΕΡΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
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ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
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ΛΟΥΤΣΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΙΑΤΡΟΣ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
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ΠΛΑΤΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΒΟΗΘ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ
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ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
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ΦΡΥΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (μέχρι 3 σταυρούς)
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ΒΕΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
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ΜΑΝΤΑΛΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤΗ
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ΜΑΡΝΕΛΟΥ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ