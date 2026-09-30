UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων

Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body/CEDB) κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις της στις 10 και 23 Σεπτεμβρίου, συμπεριέλαβε στο «πινάκιό» της, ποινές για 4 απ’ τις 5 ομάδες που συμμετείχαν το περασμένο καλοκαίρι στις προκριματικές σειρές των τριών Κυπέλλων Ευρώπης.

Συγκεκριμένα επέβαλλε πρόστιμα σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ με το συνολικό ποσό και για τους 4 να φτάνει τις 140.500 ευρώ.

Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν από τα πειθαρχικά όργανα της UEFA στις ελληνικές ομάδες:

ΑΕΚ (81.000 ευρώ)

1.ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0 – 26 Αυγούστου 2026 – Champions League

Παραβάσεις και ποινές:

-Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

-Πρόστιμο 20.000 ευρώ.

-Ασφάλεια της φιλοξενούμενης ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 46.01(c) των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

-Πρόστιμο 5.000 ευρώ.

-Άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

-Πρόστιμο 2.000 ευρώ.

-Χρήση δείκτη λέιζερ, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(d) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

-Πρόστιμο 18.000 ευρώ.

2.ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0 – 8 Σεπτεμβρίου 2026 – Champions League

Παραβάσεις και ποινές:

-Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

-Πρόστιμο 18.000 ευρώ.

-Χρήση δείκτη λέιζερ, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(d) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

-Πρόστιμο 18.000 ευρώ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (35.500 ευρώ)

1.ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2 – 11 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση: Άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Ποινή: Πρόστιμο 7.000 ευρώ.

2.Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 2-2 – 20 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παραβάσεις:

-Καθυστερημένη έναρξη του αγώνα, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2)(h) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

-Καθυστερημένη έναρξη του αγώνα από τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2)(h).

Ποινές:

-Πρόστιμο 25.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό.

-Προειδοποίηση στον Τζέικομπ Νίστρουπ.

3.Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός 1-2 – 27 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση: Ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Ποινή: Πρόστιμο 3.500 ευρώ.

ΠΑΟΚ (20.000 ευρώ)

1.ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1 – 20 Αυγούστου 2026 – Conference League

-Παράβαση: Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

-Ποινή: Πρόστιμο 20.000 ευρώ.

2.Μπραν – ΠΑΟΚ 3-2 – 27 Αυγούστου 2026 – Conference League

-Παράβαση: Ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

-Ποινή: Προειδοποίηση.

ΟΦΗ (4.000 ευρώ)

ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0 – 20 Αυγούστου 2026 – Europa League

-Παράβαση: Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

-Ποινή: Πρόστιμο 4.000 ευρώ.

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