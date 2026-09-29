Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα δωρεάν μαθήματα Υφαντικής, Κοπτικής και Ραπτικής, που διοργανώνει η Μορφωτική Στέγη Χαμεζίου, με την υποστήριξη και καθοδήγηση της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής «Πλοηγός», επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για τη διατήρηση και τη συνέχιση της παράδοσης, αλλά και για τη δημιουργία ευκαιριών μάθησης και δημιουργικής έκφρασης.

Κατά την εναρκτήρια συνάντηση, τις συμμετέχουσες υποδέχθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο Χαμεζίου, ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης, και με την ιδιότητά του ως μέλος της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής «Πλοηγός», ο Πρόεδρος κ. Ζαχαρίας Ροδιτάκης και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής «Πλοηγός», ο Πρόεδρος κ. Νίκος Ζουμάκης και τα μέλη της Μορφωτικής Στέγης Χαμεζίου, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χαμεζίου κ. Δημήτρης Γαρεφαλάκης.

Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης εξέφρασε τη στήριξη του στην πρωτοβουλία και συνεχάρη τη Μορφωτική Στέγη Χαμεζίου για την προσπάθεια που καταβάλλει για τη διατήρηση, την ανάδειξη και τη μετάδοση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις παραδοσιακές τέχνες και στη γνώση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.