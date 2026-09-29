Με θετικό πρόσημο και χρηματικό υπόλοιπο που ανέρχεται στο ποσό των 26.336.454,04 ευρώ, ο απολογισμός 2025 αποτελεί μια «πολύ θετική οικονομική εξέλιξη» όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης ο οποίος και εισηγήθηκε το θέμα.

Ο Τάσος Τσατσάκης αφού ανέφερε ότι το παραπάνω ποσό των ταμειακών διαθεσίμων μεταφέρεται στο επόμενο έτος, τόνισε ότι η θετική εξέλιξη έρχεται ως απόρροια της πολιτικής που ακολουθήθηκε: «Πώς θα μπορούσαμε να διαβάσουμε τον απολογισμό του Δήμου Ηρακλείου για το 2025; Ως μια πολύ θετική οικονομική εξέλιξη η οποία έρχεται ως συνέχεια της χρήσης του 2024 και αυτό αποδεικνύει ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε δεν είναι συγκυριακή αλλά έχει βάση και έχει προοπτική γιατί από ότι φαίνεται, τουλάχιστον από τα ταμειακά διαθέσιμα που υπάρχουν στον απολογισμό του 2025, υπάρχει μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024. Επίσης, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι όντως είχαμε καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα το 2024 περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2025 είχε περίπου διπλασιαστεί και είχε φτάσει 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα, το 2024 ήταν περίπου στα 17,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2025 είναι στο 26,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δείχνει ρευστότητα για τον Δήμο, ταμείο το οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των προμηθευτών και των εξωτερικών συνεργατών και αν αυτό το συνδυάσει κάποιος με τους χρόνους αποπληρωμής των οφειλών, δίνει ένα στοιχείο, ότι ο Δήμος βρίσκεται σε μια καλή οικονομικά πορεία. Ο Δήμος δηλαδή θωρακίζεται απέναντι στην αγορά αλλά και σε ενδεχόμενους κινδύνους και μπορεί και να υλοποιήσει το πρόγραμμα του».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ανέφερε ότι ο δείκτης υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος παραμένει σταθερός σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ότι η μισθοδοσία των υπαλλήλων είναι στα ίδια επίπεδα καθώς και ότι δεν υπάρχει απόκλιση στην υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Τόνισε επίσης ότι ο θετικός απολογισμός δεν αποτελεί λόγο εφησυχασμού, αλλά είναι μία πρόκληση για τον Δήμο ο οποίος πρέπει να σχεδιάσει πάνω στα στοιχεία που έχει και να φροντίσει έτσι ώστε να αξιοποιήσει αυτό το πλεόνασμα προς όφελος των δημοτών. Κλείνοντας, ο Τάσος Τσατσάκης δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών της περιόδου Γιώργο Αγριμανάκη, όλα τα στελέχη του Δήμου, καθώς και την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας Ελένη Σταυρακάκη, η οποία είναι η υπεύθυνη για την κατάρτιση του απολογισμού.

Τέλος, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού, και Αντιδήμαρχος Οικονομικών της περιόδου Γιώργος Αγριμανάκης δήλωσε: «Φαίνεται σαφώς ότι υπάρχει πρόοδος, αλλαγή κατεύθυνσης και ανάταξης των οικονομικών και υπάρχει και ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε τον απολογισμό του 2025 ως μέρος μιας πορείας που ξεκίνησε από το 2024 που παραλάβαμε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση και αποφασίσαμε να δράσουμε γρήγορα, άμεσα και ευέλικτα. Ο απολογισμός του 2025 έρχεται να αποτυπώσει μέρος αυτής της προσπάθειας με ταμειακά διαθέσιμα 26,34 εκ. ευρώ. Έτσι κλείνει αυτός ο προϋπολογισμός με μια σημαντική ρευστότητα που μεταφέρεται την επόμενη χρονιά για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αλλά και στα δεσμευμένα έργα και διαδικασίες».

Από τον Δήμο Ηρακλείου