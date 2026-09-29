Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο, μετά την καταγγελία 18χρονης για επίμονη παρακολούθηση και παρενόχληση στην περιοχή του Μασταμπά αλλά μετά και από την αποκάλυψη ότι είχε στην κατοχή του σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας. Η απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ήταν πολύωρη και σε συμφωνία με τον εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελίες τριών νεαρών γυναικών, ηλικίας 18, 20 και 25 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 40χρονος φέρεται να παρακολουθούσε τις γυναίκες και να προσέγγιζε τα σπίτια τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της 18χρονης, η συμπεριφορά του φέρεται να είχε επαναληφθεί, με την κοπέλα να απευθύνεται στις Αρχές και να συγκεντρώνει στοιχεία από περιστατικά που, όπως κατήγγειλε, είχαν προκαλέσει φόβο και αναστάτωση.

Ο ίδιος, κατά την απολογία του, φέρεται να παραδέχθηκε ότι παρακολουθούσε την 18χρονη, εξηγώντας ότι είχε αποκτήσει εμμονή μαζί της, αρνήθηκε όμως ότι προχώρησε σε ασελγείς πράξεις. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι παρακολουθούσε τις άλλες δύο νεαρές γυναίκες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Στο μικροσκόπιο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής

Η έρευνα της Αστυνομίας στο σπίτι και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του 40χρονου αποκάλυψε εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ βρέθηκε επίσης οπτικό υλικό που φέρεται να καταγράφει γυναίκες στο εσωτερικό κατοικιών χωρίς τη συναίνεσή τους. Το ψηφιακό υλικό έχει κατασχεθεί και αναμένεται να εξεταστεί εργαστηριακά.

Για τα αρχεία που αφορούν ανηλίκους, ο 40χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει πώς βρέθηκαν στον υπολογιστή του, ενώ παραδέχτηκε ότι κατέβαζε επί πληρωμή πορνογραφικό υλικό ενηλίκων.

Ο συνήγορός του, Δημήτρης Μουτσελάκης, χαρακτήρισε κρίσιμη την εργαστηριακή εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε το επίμαχο υλικό στον υπολογιστή. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, πρόκειται για υλικό που έφτασε στον υπολογιστή του μέσω κακόβουλου λογισμικού.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ το σύνολο των ψηφιακών πειστηρίων αναμένεται να αξιοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης.