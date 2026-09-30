Τη σημασία της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Ιρλανδίας, ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2027, υπογράμμισε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Κατά την κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών, με την παρουσία της Πρέσβη της Ιρλανδίας στην Ελλάδα, Ciara O’Floinn, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η ασφάλεια και άμυνα, η ενέργεια, η μετανάστευση, η ανταγωνιστικότητα και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Παράλληλα, τόνισε ότι η προετοιμασία για την Ελληνική Προεδρία έχει ήδη ξεκινήσει και ότι η συνεργασία με την Ιρλανδία και τη Λιθουανία, στο πλαίσιο του 18μηνου Τρίο, είναι ιδιαίτερα σημαντική.