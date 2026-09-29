Την πολλαπλή και εντυπωσιακή διάσταση της χαρτογραφίας μέσα στον χρόνο αναδεικνύει η νέα περιοδική έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, η οποία άνοιξε τις πύλες της σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκθεση, με γενικό τίτλο «Στη μέση του κόσμου: Η Κρήτη στην ευρωπαϊκή χαρτογραφία από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα. Αναπαραστάσεις και ταυτότητες», παρουσιάζει 50 ιστορικούς χάρτες, αποδεικνύοντας ότι η χαρτογραφία δεν αποτελούσε απλά ένα εργαλείο ναυσιπλοΐας, αλλά ταυτόχρονα ιστορική καταγραφή, εργαλείο προπαγάνδας, πολιτικό μήνυμα και μια πρώιμη μορφή δημοσιογραφικού έργου.Στα εγκαίνια της έκθεσης, όπου η Κρήτη βρίσκεται στο πρωταγωνιστικό επίκεντρο της περιήγησης από το πρώτο έως το τελευταίο έκθεμα, παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η Κρήτη ως γέφυρα πολιτισμών

O Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε τον διαχρονικό ρόλο του νησιού, επισημαίνοντας πως «αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά τους παλιούς χάρτες της Κρήτης, θα διαπιστώσει ότι το νησί μας δεν αποτυπώνεται απλώς ως μια κλειστή στεριά πάνω στο χαρτί, αλλά ως μια αστείρευτη πηγή ανοιχτών οριζόντων. Ένας κόσμος εξωστρέφειας όπου η Βενετία, η Ανατολή και η Μεσόγειος συναντήθηκαν σε μια αέναη περιπλάνηση».

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η έκθεση αποτελεί ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο, ζωντανεύοντας την πορεία προς τολμηρά ταξίδια και νέες θάλασσες. Οι πενήντα χάρτες-μαρτυρίες φέρνουν στο φως την Κρήτη στην εποχή της ακμής της, τη σημασία της ως κομβικού σταθμού στους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους, τον δραματικό Κρητικό Πόλεμο, την πολιορκία και την πτώση του Χάνδακα, καθώς και τη μετέπειτα χαρτογραφική αποτύπωση του νησιού υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Περιφερειάρχη στον συμβολισμό του ίδιου του χώρου διεξαγωγής της έκθεσης. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, πέρα από θεματοφύλακας της αρχαιότητας, στεγάζεται σε ένα τοπόσημο υψηλής ιστορικής φόρτισης, πάνω στην ενετική μονή του Αγίου Φραγκίσκου, εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά της ναυτικής και θρησκευτικής ζωής του Χάνδακα και γράφτηκαν οι τελευταίες σελίδες της δραματικής του πολιορκίας.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης συνεχάρη θερμά τους συντελεστές της προσπάθειας: το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, τη Διοίκηση και τους επιστήμονες του ιδρύματος, καθώς και τον επιμελητή της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Κνωσό Κωστή Χρηστάκη και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Νίκο Σκουτέλη, για την έμπνευση και την άψογη συνεργασία. Παράλληλα, διαμήνυσε πως η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός σε δράσεις που προβάλλουν το νησί όχι απλώς ως έναν γεωγραφικό τόπο, αλλά ως αιώνιο σύμβολο εξωστρέφειας «στη μέση του κόσμου».