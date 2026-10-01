Φουριόζος μπήκε ο Οκτώβριος! Με καταιγίδες, αστραπές και βροντές! Με ρεκόρ ετών στα χιλιοστά βροχής στον Άγιο Νικόλαο, 94.8 (!). Στο Οροπέδιο Λασιθίου 150.4, στην Σητεία 19.4 και στην Ιεράπετρα 6.6 χιλιοστά (μέχρι ώρα 9:45 της Πέμπτης 1η Οκτωβρίου).

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας όλη η Περιφέρεια Κρήτης τέθηκε σε κατάσταση κινητοποίησης λόγω του προβλεπόμενου υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων .

Την αναστολή λειτουργίας, για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, όλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου αποφασίζει η Περιφέρεια Κρήτης, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επηρεάσουν την Κρήτη.