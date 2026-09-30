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Nations League: «Σαραντάρα»… Ισπανία

by anatolh kim
30/09/2026
in Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο
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40 και… συνεχίζει. Μετά την τρομερή επί της Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ, η πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία νίκησε και την Κροατία στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλλης με 4-1 και με το 2/2 στον 3ο όμιλο της League A οδηγεί την κούρσα στο γκρουπ.

Η «ρόχα» συμπλήρωσε 40 ματς αήττητη και κανείς δεν ξέρει που και ποιος μπορεί να σταματήσει την ομάδα του Ντε λα Φουέντε. Απόλυτος πρωταγωνιστών των νικητών ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ με 2 γκολ και ααίστ!

Η Αγγλία, την ίδια ώρα, άφησε πίσω την ήττα της πρεμιέρας από τους Ισπανούς κι «άνοιξε λογαριασμό» στον όμιλο περνώντας νικηφόρα το εμπόδιο της Τσεχίας των 10 παικτών από το 25′ (κόκκινη ο Σουλτς) με 2-0 στην Φορτούνα Αρένα της Πράγας.

Δύο στα δύο και για την Ελβετία στον 1ο όμιλο της League B, με την ομάδα του Μουράτ Γιακίν να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αποβολή του Χέντρι στο 11′ και να επικρατεί 3-0 της Σκωτίας στο «Χαμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης.

Πολύ εύκολα και «καθαρίζοντας» το ματς από το πρώτο 45λεπτο, η Αλβανία έκανε το 2/2 στον 1ο όμιλο της League C με το τελικό 3-0 επί του Σαν Μαρίνο στο «Ολίμπικο» του Σεραβάλ. Οι «γείτονες» με 6 βαθμούς πήραν… κεφάλι στο γκρουπ, μετά την «γκέλα» της Φινλανδίας νωρίτερα απέναντι στη Λευκορωσία (0-0).

Την πρώτη της νίκη στον 4ο όμιλο της League C πήρε η Ισλανδία και, μάλιστα, εκτός έδρας με το ευρύ 3-0 επί του Λουξεμβούργου, ενώ η Σλοβενία εκμεταλλεύτηκε την έδρα της κι επικράτησε 2-0 της Βόρειας Μακεδονίας.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η άλλα αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η «αυλαία» της τελευταίας ημέρας της 2ης αγωνιστικής των ομίλων, ανάμεσα στη Μολδαβία και στα Νησιά Φαρόε (1-1).
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής του Nations League:

LEAGUE A
========
1ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Βέλγιο-Γαλλία          0-1
(88΄ Ολίσε)

Τουρκία-Ιταλία         1-4
(47΄ Γιλμάζ – 9΄ Μπαστόνι, 22΄ Φρατέζι, 27΄ Καγιοντέ, 50΄ Εσπόζιτο)
2ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Σερβία-Ολλανδία        1-2
(46΄ Γιόβιτς – 30΄πεν.,69΄ Μέερντινκ)

Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ        0-1
(74′ Κουρμπέλης)
3ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Ισπανία-Κροατία        4-1
(2′,61′ Γιαμάλ, 31′ Πιούμπιλ, 89′ Ν.Γουίλιαμς – 28′ Μπέλιο)

Τσεχία-Αγγλία          0-2
(47′ Γκόρντον, 69′ Κέιν)
4ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Δανία-Ουαλία           2-0
(53΄ Χόιλουντ, 66΄ Ίσακσεν)

Νορβηγία-Πορτογαλία    1-2
(51′ Χάαλαντ – 17′ Ζοάο Φέλιξ, 54′ Γκονσάλο Ράμος)

LEAGUE B
========
1ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Σλοβενία-Β. Μακεδονία  2-0
(55′ Λόβριτς, 82′ Μάτκο)

Σκωτία-Ελβετία         0-3
(12′ Ροντρίγκες, 55′ Ελβέντι, 82′ Αμντούνι)

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
———-

Γεωργία-Ουκρανία       0-0

Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία    0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Αυστρία-Κόσοβο         3-1
(23΄ Αφενγκρούμπερ, 45+2΄ Αντάμου, 61΄ Τσουκουεμέκα – 83΄πεν. Ζέγκροβα)

Ισραήλ-Ιρλανδία        0-3
(13′ Πάροτ, 16′ Ινταχ, 25′ Μοϊλάν)

4ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Ρουμανία-Βοσνία        2-4
(28΄ Μπιρλιγκέα, 62΄ Τσικαλντάου – 12΄ Γκίγκοβιτς, 19΄ Μουχαμέροβιτς,
40΄ Ταμπάκοβιτς, 55΄ Μάμιτς)

Σουηδία-Πολωνία        3-1
(8΄ Νίγκρεν, 63΄ Αγιάρι, 72΄ Γκιόκερες – 43΄ Σ. Σιμάνσκι)

LEAGUE C
========
1ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Φινλανδία-Λευκορωσία   0-0

Σαν Μαρίνο-Αλβανία     0-3
(21′ Μεχμέτι, 27′ Ουζούνι, 65′ Μανάι)

2ος ΟΜΙΛΟΣ
———

Αρμενία-Μαυροβούνιο    2-3
(34′ Σερομπιάν, 65′ Σπερτσγιάν – 20′ αυτ. Πιλογιάν, 38′ Κρστόβιτς, 89′ Λάτκοβιτς)

Λετονία-Κύπρος         0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Μολδαβία-Νησιά Φαρόε   1-1
(66′ Πέρτσιουν – 26’πέν. Ντάβιντσεν)

Σλοβακία-Καζακστάν     2-1
(26′ Σάουερ, 82′ Χάντσκο – 35′ Καρίμοφ)
4ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Βουλγαρία-Εσθονία      0-0

Λουξεμβούργο-Ισλανδία  0-3
(13′ Γκούντγιονσεν, 39′ Όσκαρσον, 73′ Πάλσον)
LEAGUE D
========

1ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Γιβραλτάρ-Ανδόρα       0-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1
(9′ πέν. Κούτσις – 14′ Εμρέλι)
www.real.gr

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