Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, ευχαριστώντας έμπρακτα κάθε επισκέπτη που επέλεξε να βρεθεί στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Με μια ατομική χωριάτικη σαλάτα, φτιαγμένη από τα ξακουστά και ποιοτικά προϊόντα του Οροπεδίου, ο Δήμος προσέφερε στους επισκέπτες μια μικρή, αλλά ουσιαστική γεύση της τοπικής μας παράδοσης, της παραγωγής και της αυθεντικής φιλοξενίας του τόπου μας.

Πρόκειται για μία ακόμη δράση που υλοποιήθηκε χωρίς να επιβαρυνθεί οικονομικά ο Δήμος, αποδεικνύοντας ότι η εξωστρέφεια και η τουριστική προβολή μπορούν να υπηρετούνται μέσα από απλές, ουσιαστικές και αυθεντικές πρωτοβουλίες. Μικρές δράσεις που δημιουργούν όμορφες εμπειρίες στους επισκέπτες και παράλληλα αναδεικνύουν τα τοπικά προϊόντα και την ιδιαίτερη ταυτότητα του Οροπεδίου Λασιθίου.

Στη δράση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Μάνος Περισυνάκης, ο Αντιδήμαρχος κ. Βαγγέλης Σιγανός, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Χριστοφάκης, καθώς και οι εργαζόμενες του Δήμου κα. Χαλκιαδάκη και κα. Πιταροκοίλη.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνει ο Δήμος στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Οροπεδίου Λασιθίου, την οικογένεια Πατεράκη, τον κ. Χριστοφάκη Μπάμπη και τον κ. Σμυρνάκη Γιώργο, για την προσφορά όλων των πρώτων υλών που χρειάστηκαν για την παρασκευή των σαλατών και για τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία της δράσης.

Από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου