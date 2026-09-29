Παγκόσμιος Μήνας Ευαισθητοποίησης για την Πνευμονική Ίνωση ο Σεπτέμβριος και η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στην παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη νόσο, φωταγωγώντας το κεντρικό κτίριο στην Πλ. Ελευθερίαςαύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30, με συμβολικό μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης προς τους ασθενείς.

Η δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ιατρείο Πνευμονικής Ίνωσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), με τη συμμετοχή του Πανελλήνιου Συλλόγου για Πνευμονολογικά Νοσήματα «Ανάσα», του Ελληνικού Συλλόγου Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής», του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης και του Συλλόγου Στήριξης Ασθενών που πάσχουν από νεοπλασματική νόσο «Ευ Ζω με τον Καρκίνο».

Η φωταγώγηση του κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης προς τους χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη που ζουν καθημερινά με την Πνευμονική Ίνωση, μια σοβαρή και χρόνια νόσο που επηρεάζει σημαντικά την αναπνευστική λειτουργία και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η Πνευμονική Ίνωση χαρακτηρίζεται από σταδιακή «ουλοποίηση» του πνευμονικού ιστού, με αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων όπως δύσπνοια και κόπωση. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι 2.000–3.000 άνθρωποι ζουν με τη νόσο, ενώ στην Ευρώπη ο αριθμός ξεπερνά τους 300.000.

Η κοινή πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης, της αναγνώρισης των συμπτωμάτων και της έγκαιρης διάγνωσης. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση μπορούν να συμβάλουν στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και στη βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούληςδήλωσε: «Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έμπρακτα δράσεις που ενισχύουν την ενημέρωση και την πρόληψη συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για σημαντικά ζητήματα υγείας. Ο φωτισμός του κτιρίου της Περιφέρειας αποτελεί ένα συμβολικό αλλά ουσιαστικό μήνυμα αλληλεγγύης προς τους ασθενείς με Πνευμονική Ίνωση και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η υγεία των πολιτών αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης».

Η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και επικεφαλής του Ιατρείου Πνευμονικής Ίνωσης του ΠΑΓΝΗ Κατερίνα Αντωνίου,ανέφερε: «Ο φωτισμός της Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα ευαισθητοποίησης για μια νόσο που παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στο ευρύ κοινό. Με τη συνεργασία μας θέλουμε να ενισχύσουμε την ενημέρωση, να αναδείξουμε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας και να υπενθυμίσουμε ότι κάθε ανάσα είναι πολύτιμη. Η έγκαιρη αναγνώριση της νόσου μπορεί να κάνει τη διαφορά στην πορεία και στην ποιότητα ζωής των ασθενών».