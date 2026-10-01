Την ενεργοποίηση του μηνύματος 112 για τις περιοχές του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας, της Μιλάτου και των Λιμνών (λόγω των έργων του ΒΟΑΚ) ανακοίνωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος.

Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται συνεχείς και άσκοπες μετακινήσεις από κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι αγνοούν τα πραγματικά δεδομένα. Η αποστολή του μηνύματος 112 έχει ως πρωταρχικό σκοπό την άμεση προειδοποίηση των πολιτών, ώστε να αποφεύγουν την προσέγγιση στα ενεργά εργοτάξια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος απευθύνουν σαφή σύσταση προς όλους τους οδηγούς να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.